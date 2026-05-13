Juve, novità estiva: ufficiali data e orario della nuova amichevole

Questo campionato non è ancora terminato ma la Juventus comincia già a pensare alla prossima stagione. Mentre viene presentata la nuova maglia home 2026/27 , il club bianconero ha annunciato una nuova amichevole estiva . Prima del tour in asia , infatti, la squadra di Spalletti affronterà il Basilea in Svizzera.

Juve, amichevole estiva in Svizzera: il comunicato

Ecco il comunicato: "Il calendario della preseason bianconera si arricchisce di un nuovo appuntamento internazionale. Prima di dare il via al Summer Tour 2026 powered by Jeep tra Hong Kong, Cina e Perth, Australia, il gruppo guidato da Luciano Spalletti farà scalo in Svizzera per un test amichevole. L'appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026, alle ore 15:30, contro il Basilea. Le due squadre torneranno così a incrociarsi al St. Jakob-Park a 23 anni di distanza dall'ultimo precedente ufficiale in Champions League datato marzo 2003.

La sfida precederà la partenza per l’Asia della squadra bianconera, che proseguirà poi la preparazione in vista dell’avvio della stagione sfruttando gli altri test di alto profilo contro il Chelsea a Hong Kong e nei successivi impegni di Perth contro Inter e Palermo. Le informazioni relative ai biglietti per il settore ospiti riservato ai tifosi bianconeri saranno comunicate in seguito sul sito ufficiale della Juventus".