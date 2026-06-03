Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chiellini sul mancato accordo tra Vlahovic e la Juve: "È legittimo, ma a queste cifre..."

Il Director of Football Strategy dei bianconeri è intervenuto in merito alla fine del rapporto tra il centravanti serbo e la Vecchia Signora. E sul futuro...
3 min
Juventusvlahovicchiellini
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Il rapporto tra Vlahovic e la Juventus è giunto al termine. L'attaccante serbo resterà in bianconero per poco meno di un mese, con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. A risultare decisive nella fine della relazione tra l'ex Fiorentina e la Vecchia Signora, sono state le richieste troppo elevate del calciatore per un eventuale prolungamento di contratto, differenti da quelle stabilite dalla società che ha giudicato troppo elevate le cifre stabilite dal centravanti. Sull'epilogo dell'avventura di Vlahovic alla Juventus si è soffermato il Director of Football Strategy dei bianconeri Giorgio Chiellini, presente allo Juventus Club Montecitorio, analizzando anche quello che potrebbe essere il futuro del centravanti serbo. 

Chiellini su Vlahovic: "Ci ha tenuto per la Juve. Futuro? Non..."

"A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve. È una persona seria." Sono queste le parole rilasciate da Giorgio Chiellini all'AGI in merito a quella che è la delicata relazione che riguarda la Juventus e Dusan Vlahovic, ormai terminata dopo quattro lunghi anni. Il numero 9 dei bianconeri, autore di quattro gol nelle ultime quattro partite di campionato - di cui due nel derby contro il Torino - al rientro dall'infortunio, non prolungherà il suo contratto con la Juventus.

Il futuro del serbo, però, potrebbe non essere in Italia stando a quanto riferito dall'ex difensore della Vecchia Signora: "A queste cifre non rimarrà in Italia, - ha affermato Chiellini - comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio". Sull'attuale momento del club, il Director of Football Strategy ha poi concluso: "La Juve tornerà a essere un punto di riferimento. Dobbiamo imparare dagli errori commessi".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS