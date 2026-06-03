Chiellini sul mancato accordo tra Vlahovic e la Juve: "È legittimo, ma a queste cifre..."

Il rapporto tra Vlahovic e la Juventus è giunto al termine . L'attaccante serbo resterà in bianconero per poco meno di un mese, con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. A risultare decisive nella fine della relazione tra l'ex Fiorentina e la Vecchia Signora, sono state le richieste troppo elevate del calciatore per un eventuale prolungamento di contratto , differenti da quelle stabilite dalla società che ha giudicato troppo elevate le cifre stabilite dal centravanti. Sull'epilogo dell'avventura di Vlahovic alla Juventus si è soffermato il Director of Football Strategy dei bianconeri Giorgio Chiellini , presente allo Juventus Club Montecitorio, analizzando anche quello che potrebbe essere il futuro del centravanti serbo.

Chiellini su Vlahovic: "Ci ha tenuto per la Juve. Futuro? Non..."

"A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve. È una persona seria." Sono queste le parole rilasciate da Giorgio Chiellini all'AGI in merito a quella che è la delicata relazione che riguarda la Juventus e Dusan Vlahovic, ormai terminata dopo quattro lunghi anni. Il numero 9 dei bianconeri, autore di quattro gol nelle ultime quattro partite di campionato - di cui due nel derby contro il Torino - al rientro dall'infortunio, non prolungherà il suo contratto con la Juventus.

Il futuro del serbo, però, potrebbe non essere in Italia stando a quanto riferito dall'ex difensore della Vecchia Signora: "A queste cifre non rimarrà in Italia, - ha affermato Chiellini - comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio". Sull'attuale momento del club, il Director of Football Strategy ha poi concluso: "La Juve tornerà a essere un punto di riferimento. Dobbiamo imparare dagli errori commessi".

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