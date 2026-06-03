Chiellini sul mancato accordo tra Vlahovic e la Juve: "È legittimo, ma a queste cifre..."

Il rapporto tra Vlahovic e la Juventus è giunto al termine. L'attaccante serbo resterà in bianconero per poco meno di un mese, con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. A risultare decisive nella fine della relazione tra l'ex Fiorentina e la Vecchia Signora, sono state le richieste troppo elevate del calciatore per un eventuale prolungamento di contratto, differenti da quelle stabilite dalla società che ha giudicato troppo elevate le cifre stabilite dal centravanti. Sull'epilogo dell'avventura di Vlahovic alla Juventus si è soffermato il Director of Football Strategy dei bianconeri Giorgio Chiellini, presente allo Juventus Club Montecitorio, analizzando anche quello che potrebbe essere il futuro del centravanti serbo.
Chiellini su Vlahovic: "Ci ha tenuto per la Juve. Futuro? Non..."
"A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve. È una persona seria." Sono queste le parole rilasciate da Giorgio Chiellini all'AGI in merito a quella che è la delicata relazione che riguarda la Juventus e Dusan Vlahovic, ormai terminata dopo quattro lunghi anni. Il numero 9 dei bianconeri, autore di quattro gol nelle ultime quattro partite di campionato - di cui due nel derby contro il Torino - al rientro dall'infortunio, non prolungherà il suo contratto con la Juventus.
Il futuro del serbo, però, potrebbe non essere in Italia stando a quanto riferito dall'ex difensore della Vecchia Signora: "A queste cifre non rimarrà in Italia, - ha affermato Chiellini - comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio". Sull'attuale momento del club, il Director of Football Strategy ha poi concluso: "La Juve tornerà a essere un punto di riferimento. Dobbiamo imparare dagli errori commessi".
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