Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Manca il proprietario, basta una persona". La sentenza di Tardelli sul fallimento Juve

L'ex centrocampista della Vecchia Signora ha risposto sul desolante finale di stagione della formazione di Spalletti
2 min
JuventusTardelliElkann
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Non si riesce ancora a capire che mercato farà la Juventus. Credo che ci siano grossi problemi e che manchino la struttura e il proprietario, cioè una persona credibile alla guida, come una volta erano Agnelli e Boniperti che decidevano e facevano, senza aver bisogno di tante persone". A dirlo è Marco Tardelli, invitato a rispondere sul fallimento stagionale della Vecchia Signora, chiamata ancora una volta a riprogettare il proprio futuro tornando sul mercato con un bagaglio di rimpianti e rimorsi circa le operazioni passate che agli occhi del popolo bianconero restituiscono più timori che aspettative. L'ex centrocampista della Juve ha anzitutto fatto luce sulle responsabilità della dirigenza, che imputa anche all'altro inquietante fronte del calcio italiano: il Milan.

Tardelli: "Società colpevole all'80%"

Queste le parole del campione del mondo nel 1982: "Oggi il calcio è cambiato, servono più persone ma credo che ne basti una sola per far capire a tutti quel che serve - ha dichiarato ai microfoni Sky a margine dell'evento Ussi80 tenutosi il 5 giugno a Villasimius - Juventus e Milan hanno avuto delle annate non felici dal punto di vista dirigenziale. Non è tutta colpa delle società, ma l'80% sì". Infine, Tardelli ha commentato così lo storico traguardo Champions conquistato dal Como di FabregasSuwarso: "Non è un caso, ha una grande società e merita quel che ha raggiunto".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS