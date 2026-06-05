"Manca il proprietario, basta una persona". La sentenza di Tardelli sul fallimento Juve

“ Non si riesce ancora a capire che mercato farà la Juventus. Credo che ci siano grossi problemi e che manchino la struttura e il proprietario, cioè una persona credibile alla guida, come una volta erano Agnelli e Boniperti che decidevano e facevano, senza aver bisogno di tante persone". A dirlo è Marco Tardelli , invitato a rispondere sul fallimento stagionale della Vecchia Signora, chiamata ancora una volta a riprogettare il proprio futuro tornando sul mercato con un bagaglio di rimpianti e rimorsi circa le operazioni passate che agli occhi del popolo bianconero restituiscono più timori che aspettative . L'ex centrocampista della Juve ha anzitutto fatto luce sulle responsabilità della dirigenza, che imputa anche all'altro inquietante fronte del calcio italiano: il Milan.

Tardelli: "Società colpevole all'80%"

Queste le parole del campione del mondo nel 1982: "Oggi il calcio è cambiato, servono più persone ma credo che ne basti una sola per far capire a tutti quel che serve - ha dichiarato ai microfoni Sky a margine dell'evento Ussi80 tenutosi il 5 giugno a Villasimius - Juventus e Milan hanno avuto delle annate non felici dal punto di vista dirigenziale. Non è tutta colpa delle società, ma l'80% sì". Infine, Tardelli ha commentato così lo storico traguardo Champions conquistato dal Como di Fabregas e Suwarso: "Non è un caso, ha una grande società e merita quel che ha raggiunto".