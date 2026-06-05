"Manca il proprietario, basta una persona". La sentenza di Tardelli sul fallimento Juve

“Non si riesce ancora a capire che mercato farà la Juventus. Credo che ci siano grossi problemi e che manchino la struttura e il proprietario, cioè una persona credibile alla guida, come una volta erano Agnelli e Boniperti che decidevano e facevano, senza aver bisogno di tante persone". A dirlo è Marco Tardelli, invitato a rispondere sul fallimento stagionale della Vecchia Signora, chiamata ancora una volta a riprogettare il proprio futuro tornando sul mercato con un bagaglio di rimpianti e rimorsi circa le operazioni passate che agli occhi del popolo bianconero restituiscono più timori che aspettative. L'ex centrocampista della Juve ha anzitutto fatto luce sulle responsabilità della dirigenza, che imputa anche all'altro inquietante fronte del calcio italiano: il Milan.
Tardelli: "Società colpevole all'80%"
Queste le parole del campione del mondo nel 1982: "Oggi il calcio è cambiato, servono più persone ma credo che ne basti una sola per far capire a tutti quel che serve - ha dichiarato ai microfoni Sky a margine dell'evento Ussi80 tenutosi il 5 giugno a Villasimius - Juventus e Milan hanno avuto delle annate non felici dal punto di vista dirigenziale. Non è tutta colpa delle società, ma l'80% sì". Infine, Tardelli ha commentato così lo storico traguardo Champions conquistato dal Como di Fabregas e Suwarso: "Non è un caso, ha una grande società e merita quel che ha raggiunto".