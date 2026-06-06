Juve e Milan, la rincorsa comincia dal mercato

Juve-Milan alla terza! E Inter-Milan di ritorno a San Valentino, quando iniziano le cose serie. E guarda il finale con Juve-Inter alla terzultima! Lo sguardo va a cercare le sfide fra le grandi scartando il calendario nuovo di pacca. Sì, ma quali sono le grandi? Ok, per carità Juve e Milan lo sono e lo rimarranno sempre, ma saranno proprio loro le squadre che contenderanno lo Scudetto all’Inter? L’ultima stagione ha insegnato la prudenza e non ha sovvertito certe gerarchie per caso o per un’impresa estemporanea, ma perché dentro il Como c’è un progetto solido (e tantissimi soldi) e perché la Roma ha fatto una scelta precisa con Gasperini e la scelta sta pagando. Insomma, sicuri che non si debba guardare la data di Inter-Como o di Napoli-Roma per capire la lotta scudetto della prossima stagione? Se non altro perché, allo stato attuale delle cose, non sembra intravedere una netta inversione di tendenza, visto che il Milan è senza dirigenti e allenatore (surreale e imbarazzante al 6 di giugno) e la Juve si ritrova senza un centravanti e con un mercato in salita davanti a sé. La sensazione è che oggi abbiamo il calendario (per baloccarci un po’ con gli incroci e i calcoli), ma sono le prossime quattro settimane a essere decisive per capire cosa succederà in quelle giornate che il computer della Lega ha sputato fuori ieri pomeriggio, nella meravigliosa cornice del Regio di Parma.