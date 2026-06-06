Juve e Milan, la rincorsa comincia dal mercato

Juve-Milan alla terza! E Inter-Milan di ritorno a San Valentino, quando iniziano le cose serie. E guarda il finale con Juve-Inter alla terzultima! Lo sguardo va a cercare le sfide fra le grandi scartando il calendario nuovo di pacca. Sì, ma quali sono le grandi? Ok, per carità Juve e Milan lo sono e lo rimarranno sempre, ma saranno proprio loro le squadre che contenderanno lo Scudetto all’Inter? L’ultima stagione ha insegnato la prudenza e non ha sovvertito certe gerarchie per caso o per un’impresa estemporanea, ma perché dentro il Como c’è un progetto solido (e tantissimi soldi) e perché la Roma ha fatto una scelta precisa con Gasperini e la scelta sta pagando. Insomma, sicuri che non si debba guardare la data di Inter-Como o di Napoli-Roma per capire la lotta scudetto della prossima stagione? Se non altro perché, allo stato attuale delle cose, non sembra intravedere una netta inversione di tendenza, visto che il Milan è senza dirigenti e allenatore (surreale e imbarazzante al 6 di giugno) e la Juve si ritrova senza un centravanti e con un mercato in salita davanti a sé. La sensazione è che oggi abbiamo il calendario (per baloccarci un po’ con gli incroci e i calcoli), ma sono le prossime quattro settimane a essere decisive per capire cosa succederà in quelle giornate che il computer della Lega ha sputato fuori ieri pomeriggio, nella meravigliosa cornice del Regio di Parma.
Champions un obbligo, EL un dovere
Se la Juve e il Milan non azzeccheranno tutte le mosse (entro il ritiro di luglio), rischieranno di trovarsi di nuovo indietro e affannarsi per il quarto posto con il serio rischio di perderlo ancora. Per carità, anche l’Inter ha i suoi problemi, così come il Napoli, la Roma e il Como (che farà un salto vertiginoso sul fronte dell’organizzazione, del mercato, dell’impostazione della stagione stessa), ma paiono più risolvibili e meno urgenti di quelli di bianconeri e rossoneri, accomunati anche nel destino del giovedì.
L’Europa League sarà un fattore determinante nel campionato: Juve e Milan dovranno ripensare la loro settimana, ci saranno molti lunedì sera per loro, trasferte più lunghe e scomode che daranno un ritmo più sballato rispetto alla Champions. Ma quella Coppa possono vincerla e hanno l’obbligo di provarci con tutte le loro forze.
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