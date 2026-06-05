Calendario Serie A, diretta sorteggio: le 38 giornate della Juve e delle avversarie

La stagione 2025/26 si è appena conclusa con verdetti decisi soltanto nelle ultime giornate soprattutto nella corsa all'Europa che ha sancito la mancata qualificazione di Milan e Juventus alla prossima Champions League. Archiviato il campionato, è già tempo di guardare avanti e di proiettarsi verso il prossimo torneo. Il primo appuntamento ufficiale della nuova annata è in programma oggi venerdì 5 giugno 2026, con la presentazione del calendario della Serie A 2026/27 e la composizione completa delle 38 giornate al Festeval di Parma al Teatro Regio, dove hanno parlato i vertici della Lega . E le novità in programma sono molte per cercare di evitare polemiche come quelle che ci sono state nelle ultime giornate scorse.

17:58

Panchine in divenire

La Serie A si appresta a stilare il calendario per la prossima stagione, ma diverse squadre sono ancora alla ricerca del prossimo allenatore. La Fiorentina ripartirà da Grosso, mentre Torino e Sassuolo potrebbero "spartirs" Abate e Aquilani, ma gli accordi e le scelte non sono ancora definiti. C'è chi ha già effettuato un cambio di guida tecnica come il Bologna (via Italiano dentro Tedesco), e c'è chi ha già salutato il proprio allenatore ed è in procinto di annunciare il prossimo (vedi il Napoli, addio Conte e al suo posto pronto Allegri). Ma c'è chi anche, come il Milan, il prossimo allenatore ancora non l'ha scelto

17:44

Inizio, fine, sosta natalizia e infrasettimanali

La Serie A 2026/2027 prenderà il via nel fine settimana del 22 e 23 agosto 2026, quando si disputerà la giornata inaugurale, mentre la conclusione del torneo è prevista per il weekend del 29 e 30 maggio 2027 con il 38° e ultimo turno di campionato. Nel corso della stagione sono previsti due turni infrasettimanali: il nono turno, fissato per mercoledì 28 ottobre 2026, e il diciottesimo, in programma mercoledì 6 gennaio 2027. Sarà inoltre osservata la tradizionale sosta natalizia nel fine settimana del 26 e 27 dicembre.

17:30

Le squadre impegnate in Europa

Per la definizione del calendario della Serie A 2026-2027 sono state introdotte specifiche disposizioni che riguardano i club impegnati nelle competizioni europee. Le squadre partecipanti alla Champions League, infatti, non potranno essere abbinate a quelle che disputano Europa League o Conference League nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31 e 34 del campionato, collocate tra due incontri consecutivi delle coppe UEFA. La stessa limitazione sarà applicata anche alla quarta giornata, ma esclusivamente per le formazioni coinvolte in Europa League. Inoltre per quanto riguarda il Como, a causa dei lavori previsti sul proprio impianto, la formazione biancoblù disputerà lontano da casa le prime tre gare della stagione.

17:20

I criteri di asimmetria e alternanza

Riprendendo il principio dell’asimmetria menzionato, questo stabilisce che tra la partita di andata e quella di ritorno contro la stessa squadra debbano intercorrere almeno otto giornate. Inoltre, per i club che condividono la stessa città (Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino) è previsto un avvicendamento tra le gare disputate in casa e quelle in trasferta

17:11

Le regole per il calendario

In vista della nuova stagione, la Lega Serie A ha definito una serie di criteri, alcuni introdotti recentemente e altri già adottati negli anni precedenti, per la composizione del calendario. I derby non potranno essere programmati né nella giornata inaugurale né in quella conclusiva del campionato, né tantomeno durante i turni infrasettimanali disputati nei giorni feriali. Resta inoltre confermato il principio dell’asimmetria tra girone d’andata e girone di ritorno: le prime 19 giornate non seguiranno quindi lo stesso ordine delle successive 19, diversamente da quanto avveniva in passato. Nel corso della stagione sono previsti, infine, soltanto due turni infrasettimanali.

17:05

La novità della sosta accorpata

Dalla prossima stagione ci sarà l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

Le finestre FIFA si riducono, dunque, da 4 a 3. Queste le date delle soste:

domenica 27 settembre 2026 e 4 ottobre 2026

domenica 15 novembre 2026

domenica 28 marzo 2027

17:00

Come seguire il sorteggio: data, orario e diretta

Il calendario della Serie A 2026/27 sarà presentato a partire dalle18:30 dal prestigioso Teatro Regio di Parma, nell'ambito del Festival della Serie A. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Sarà inoltre possibile seguire la presentazione sul canale YouTube di Sky Sport e qui su Tuttosport con la diretta testuale dell'evento.

Teatro Regio di Parma