De Laurentiis a tutto Napoli: gli elogi a Conte, Allegri e il tema stadio

Serie A e il campionato debole

E conclude: "Qualcuno diceva che è un anno in cui i club sono deboli. Falso! Quest'anno è stato un campionato incredibile perché tutte le squadre si sono attrezzate. Abbiamo avuto un Bologna molto forte, una Lazio molto forte, una Roma che da quando è arrivato Ranieri è come se avesse vinto uno scudetto e ha fatto un campionato a sé stante. Il punteggio finale non vuol dire niente. È vero che certe volte si è vinto con 102 punti, noi siamo arrivati una volta a 91, ma non è che ho visto questi super punteggi altrove".