Evra rimette a posto Yamal: "Chiedete a Ronaldo o a Messi: uno contro uno..."

In America, Canada e Messico già stanno studiando come poter fermare Yamal al Mondiale , in attesa che lo spagnolo torni al meglio della sua forma . La prima volta per Lamine dopo aver brillato all'Europeo vinto nel 2024. Con il Barcellona ha dimostrato di essere immarcabile, quando è in serata non lo prendi quasi mai e sei costretto soltanto a provare a limitarlo. C'è chi però ha un'idea totalmente diversa. E parliamo di un terzino sinistro che di fuoriclasse ne ha visti passare tanti sulla sua fasce: Evra . Il francese, nei cuori dei tifosi della Juve per le sue belle parole, si è preso la scena nelle ultime ore per alcune sue dichiarazioni a ESPN UK.

Evra lancia la sfida e Yamal

"Avrei mangiato vivo Yamal nell'uno contro uno! Mi dispiace, Lamine, ti voglio bene ma…" - ha detto Evra con la sua solita schiettezza e il sorriso stampato in fronte. E per avvalorare la sua tesi ha messo in mezzo due mostri sacri del calcio: "Chiedetelo a Cristiano, a Messi, o agli altri giocatori quando mi affrontavano: non ero un buon amico in campo". Una dichiarazione che, come prevedibile, ha immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e appassionati. Da una parte c'è chi considera Yamal un talento praticamente impossibile da contenere nell'uno contro uno, dall'altra chi ricorda il livello dei difensori che hanno dominato il calcio europeo negli anni d'oro di Evra.

Il francese, infatti, ha affrontato alcuni dei migliori attaccanti della sua generazione tra Premier League, Champions League e competizioni internazionali, costruendosi una reputazione da difensore duro e difficile da superare. E anche alla Juve lo ha confermato, alzando il livello della squadra. La sfida tra loro non la vedremo mai o forse al massimo in qualche amichevole futura. Ma sicuro sarebbe stata una lotta piena di scintille e che avrebbe fatto esaltare chi promuove la campagna del "I love this game". Intanto sui social è esplosa la polemica.

I social difendono Yamal

"Non crede a quello che sta dicendo", "Non avrebbe retto la velocità di Yamal nemmeno al suo apice" - questi solo due dei tanti messaggi scritti sui social in difesa del fuoriclasse del Barcellona, con tanto di video allegati delle sue super giocate. Tanti commenti dalle nuove generazioni, ma anche da alcuni tifosi che hanno visto il prime di Evra e hanno allegato i suoi tanti trofei vinti in carriera, come la Champions League conquistata con il Manchester United del suo amico Ronaldo nel 2008. Ma tre le "viperate" di Instagram o X c'è anche chi gli ha ricordato di aver perso le altre finali contro Messi. Insomma, il web si è diviso, ma Evra sicuramente l'avrà presa con la sua solita allegria.