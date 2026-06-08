Un altro Viery per la Juve! L’assist di Arthur: tutto sul nome proposto dal Gremio

TORINO - Non è un refuso, ma è un’opportunità: può esserci un (altro) Viery alla Juventus ed è un ragazzotto brasiliano niente male, che il Gremio ha proposto ai bianconeri nelle chiacchierate sull’affaire Arthur. Ma andiamo in ordine: nelle lunghe chiacchierate con la società di Porto Alegre, negli ultimi giorni si è provato a trovare una quadra sul centrocampista ex Barcellona, volato a casa la scorsa estate in prestito e - per ora - di ritorno a Torino per vivere quello che sarebbe teoricamente l’ultimo anno di contratto.
Arthur di nuovo al Gremio
Ecco: nessuno vuol vivere uno scenario del genere. Tutt’altro. Da una parte lo stesso Gremio, che è disposto a riprendere il giocatore (Arthur ha ben figurato in Brasile, è uno dei leader dello spogliatoio e naturalmente si sente a casa), dall’altra la Juventus, che di tutta risposta chiede una decina di milioni, così da non registrare minusvalenza. Bene: una cifra del genere no, non se la possono permettere. Perciò la Tricolor ha provato a mettere sul piatto i propri talenti.
Viery piace alla Juve: caratteristiche e valutazione del talento del Gremio
Uno su tutti ha intrigato i bianconeri: si tratta di Viery, appunto. Centrale di difesa. Piuttosto roccioso (190 centimetri), bravo nell’impostazione e con un dettaglio niente male: è mancino, e alla Juve un profilo così potrebbe aiutare, o almeno farsi alternativa interessante a Kelly. Comunque, difficilmente la trattativa si svilupperà però sui binari previsti dal Gremio. Anche solo per la valutazione che fa il club sudamericano del ventunenne: 20 milioni di euro. E in linea (solo) teorica ci sarebbe una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che pende sul suo talento. Un’enormità. Troppi, oggettivamente, per un ragazzo emerso solamente negli ultimi mesi, senza una controprova da calcio europeo. Una scommessa, e complicata da prendere. Praticamente per tutti.
In fondo, il giocatore ha registrato molti interessamenti e altrettanti estimatori. In Italia ci pensa la Fiorentina, ma è stato sondato pure dal Bologna. Ma nessuno ha osato andare oltre. In questo senso, il canale attivo per Arthur potrebbe favorire i bianconeri, che con un assegno robusto sul centrale metterebbe certamente in discesa tutti i discorsi sul centrocampista.
Calciomercato Juve: il nodo extracomunitari e il futuro di Arthur
Fantamercato, per il momento. E non perché non interessi, ma perché le valutazioni sugli extracomunitari partiranno parallelamente con i primi colpi della stagione. La Juventus ha i due slot a disposizione e ancora troppe lacune da colmare, non avrebbe perciò intenzione di bruciarsi una possibilità quando le operazioni devono sostanzialmente ancora partire.
Intanto, nel vuoto totale, una strada ha preso spazio e pensieri. Bisognerà essere in fondo creativi, con Arthur e con il suo destino. Per evitare ulteriori equivoci in un’estate partita al rallentatore, con tanti punti ancora da chiarire. Uno alla volta. Brasiliano compreso nell’elenco.
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TORINO - Non è un refuso, ma è un’opportunità: può esserci un (altro) Viery alla Juventus ed è un ragazzotto brasiliano niente male, che il Gremio ha proposto ai bianconeri nelle chiacchierate sull’affaire Arthur. Ma andiamo in ordine: nelle lunghe chiacchierate con la società di Porto Alegre, negli ultimi giorni si è provato a trovare una quadra sul centrocampista ex Barcellona, volato a casa la scorsa estate in prestito e - per ora - di ritorno a Torino per vivere quello che sarebbe teoricamente l’ultimo anno di contratto.
Arthur di nuovo al Gremio
Ecco: nessuno vuol vivere uno scenario del genere. Tutt’altro. Da una parte lo stesso Gremio, che è disposto a riprendere il giocatore (Arthur ha ben figurato in Brasile, è uno dei leader dello spogliatoio e naturalmente si sente a casa), dall’altra la Juventus, che di tutta risposta chiede una decina di milioni, così da non registrare minusvalenza. Bene: una cifra del genere no, non se la possono permettere. Perciò la Tricolor ha provato a mettere sul piatto i propri talenti.