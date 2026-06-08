Un altro Viery per la Juve! L’assist di Arthur: tutto sul nome proposto dal Gremio

TORINO - Non è un refuso, ma è un’opportunità: può esserci un (altro) Viery alla Juventus ed è un ragazzotto brasiliano niente male, che il Gremio ha proposto ai bianconeri nelle chiacchierate sull’affaire Arthur. Ma andiamo in ordine: nelle lunghe chiacchierate con la società di Porto Alegre, negli ultimi giorni si è provato a trovare una quadra sul centrocampista ex Barcellona, volato a casa la scorsa estate in prestito e - per ora - di ritorno a Torino per vivere quello che sarebbe teoricamente l’ultimo anno di contratto.