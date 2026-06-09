Sorloth 'alla Mandzukic', l’attacco Juve svolta. Trattativa con l'Atletico: quando si può chiudere

I vantaggi per Yildiz e Conceicao

Di riflesso, Kenan e Chico avranno più tempo per pensare la giocata e spazi per tentare l’uno contro uno. Sempre ammesso - s’intende - che la trattativa con l’Atletico culmini come si aspettano alla Continassa. L’intesa tra la Juve e l’entourage di Sorloth, ormai, è totale: pronto un triennale fino al 2029 da 4 milioni a stagione con opzione per il quarto. Ora resta solo da trovare la quadra economica con i Colchoneros, impegnati - contemporaneamente - sul fronte di Nico Gonzalez. Ma l’affare è in direzione d’arrivo. Ci spera Spalletti e ci spera lo stesso Sorloth, che avrebbe già pre-allertato la nazionale Norvegese - con cui si trova in ritiro in Nord Carolina - circa la possibilità di doversi assentare un paio di ore nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche di rito. Non aspetta altro per potersi dedicare con la giusta serenità al torneo negli Usa. Come del resto ha ammesso lui stesso ieri sulla sua pagina Instagram, dove ha pubblicato un video dei suoi migliori gol con l’Atletico che sa già di addio: «Prima di tuffarmi nella bolla dei Mondiali ho una novità importante da rivelarvi. Restate sintonizzati...».