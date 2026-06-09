“Kolo Muani una certezza ma da solo non basta. Spalletti tecnico ideale per aprire un ciclo Juve vincente"

Cosa le piace in particolare del tecnico di Certaldo? «È un allenatore molto bravo, ambizioso e preparato: Spalletti sa quello che vuole e darà indicazioni importanti per riportare il club in alto. Per me hanno fatto bene a confermalo: è un valore aggiunto. Lo ritengo il tecnico giusto per ricostruire la Juve. Mi piace moltissimo e lo stimo tanto». Da una sponda all’altra della città della Mole: lei ha griffato con un gol e un assist l’ultima vittoria del Toro nel Derby. Sono però passati 11 anni, un po’ troppi? «In effetti non sono pochi, ma non credo ci sia un psicosi da derby per l’ambiente granata. Va detto anche che la la Juve ha sempre avuto grandi squadre in questi 11 anni e pertanto non era semplicissimo batterla, però il Torino nelle ultime stagioni si è riavvicinato facendo diversi pareggi. Ho visto segnali di crescita».

Il rapporto con Ventura

In panchina i granata sono pronti a puntare su un allenatore giovane: volevano Aquilani e ora si sono indirizzati su Abate. Che ne pensa? «Ci sono diversi allenatori italiani giovani e bravi. Mi piace questo input a livello di scelta. Sono convinti possa fare bene ed essere la scelta giusta per una piazza importante e calda come quella del Toro». Lei ha vissuto grandi stagioni con Gian Piero Ventura in granata: è favorevole al ritorno del suo ex allenatore al Toro stavolta nei panni di direttore tecnico? «Il mister ha dato tanto al Toro e i tifosi lo ricordano con grande affetto. Una figura come lui può essere utile e preziosa per la società». Anche in un ruolo diverso da quello che ha sempre ricoperto? «In questi anni in cui non ha allenato ha però seguito tante partite e avrà affinato anche l’occhio da dirigente. Ventura può dare una mano ed essere un valore aggiunto per tutto l’ambiente Toro. Sono decisamente favorevole al suo ritorno».