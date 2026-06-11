Thuram, l'ombra della Premier e Spalletti non lo ritiene incedibile. La Juve fissa il prezzo: servono...

TORINO - «Money, money, money», cantavano gli Abba nel lontano 1976, inneggiando al denaro quale bene indispensabile per potersi garantire un’esistenza agiata. Peccato che per Damien Comolli, la corsa all’oro, sia da intendere in tutt’altro modo. E cioè come grammatica della sopravvivenza. L’ad bianconero avrà a disposizione poco meno di un mese per risolvere l’equazione juventina e porre rimedio al disavanzo finanziario della mancata qualificazione alla Champions League. Come? Rassegnandosi a cedere un interprete in più sul mercato. A imporglielo è la nuova linea del mercato bianconero, votata al raggiungimento a stretto giro del break even e in cui saranno le uscite a finanziare i vari colpi di mercato in entrata.