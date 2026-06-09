Bremer, De Zerbi ci prova: la Juve chiede 58 milioni, il jolly del Tottenham per abbassare il prezzo!

TORINO - L’attaccante e il portiere. Sono due le esigenze più calde del mese di giugno per la Juve, che nel frattempo non può e non deve dimenticarsi delle uscite. Dei giocatori che finanzieranno il mercato in entrata e anche gli ammanchi derivati dal mancato approdo in Champions League, di sicuro non una passeggiata di salute per un club che ha bisogno di tornare ad essere competitivo in Italia già dalla stagione che verrà.

I tre nomi

Per Damien Comolli e Marco Ottolini non esiste il solo canale con l’Atletico Madrid, particolarmente fruttifero di questi tempi: si discute di Sorloth e Nico Gonzalez, ma pure di Gimenez. Tre nomi sui quali i due club stanno lavorando giorno dopo giorno per ottenere reciproca soddisfazione, accontentando Spalletti e Simeone in un colpo solo. Anche col Tottenham, però, è stato inaugurato un dialogo. Il motivo principale riguarda Gleison Bremer, un difensore in cima alla lista dei desideri di Roberto De Zerbi. Il contesto è chiaro: gli Spurs cercano un centrale per colmare la sempre più probabile partenza di Cristian Romero, che al termine dei Mondiali farà il possibile per cambiare aria e lasciare Londra.

L'interesse di De Zerbi per Bremer

Bremer è stato individuato tra i giocatori che possono rimpiazzare l’argentino: De Zerbi conosce bene il brasiliano, avendolo visto da vicino in Serie A durante il suo ciclo a Sassuolo. Gleison, dal canto suo, non disdegna la prospettiva di cambiare aria: a 29 anni vuole vincere e sperare di strappare un’ultima, grandissima chiamata per compiere un salto di qualità sempre rimandato alla Juve. Bremer, a differenza di tutti gli altri elementi della rosa bianconera, ha un prezzo stabilito su carta: costa 58 milioni. Cifra della clausola rescissoria valida dal 1° luglio al 10 agosto. Chi lo vuole, si deve presentare alla Continassa con questa somma. O comunque con un importo molto vicino per agevolare una rapidissima fumata bianca. L’ex Torino è intrigato dalla Premier League e da De Zerbi, per questo attende le evoluzioni dei dialoghi tra Juve e Tottenham con un certo interesse.

L'idea Vicario come contropartita

Gli Spurs, in ogni caso, puntano ad abbassare la valutazione economica dei bianconeri offrendo contropartite tecniche gradite a Torino. Una di queste è Guglielmo Vicario, che spera di tornare in Italia. L’Inter si è defilata del tutto dopo aver scelto di promuovere Pepo Martinez al posto di Sommer: sul secondo portiere è viva l’opzione Provedel, per questo l’ex Empoli aspetta con ansia le evoluzioni che potrebbero coinvolgerlo da vicino in chiave Juve. Il Tottenham ha già fissato il prezzo: 20 milioni. E per ora da Londra non sono così indirizzati a lasciar partire in prestito il portiere. Ecco perché Vicario può finire nell’ambito della trattativa Bremer. Non per forza nell’ottica di uno scambio di cartellini.

Dibu Martinez in pole

Riflessioni in corso alla Continassa, anche perché l’italiano non è in vantaggio sugli altri numeri uno in corsa per una porta condivisa quest’anno da Di Gregorio e Perin. Il preferito, al momento, è sempre Dibu Martinez dopo il tramonto dell’operazione Alisson col Liverpool. Vicario alla Juve verrebbe anche a piedi da Londra, tanto è grande la sua voglia di riscatto dopo una stagione difficilissima. Da Torino, però, l’hanno messo in stand-by.

Asse Torino-Londra

Attenzione anche alle possibili evoluzioni dei temi col Tottenham. In Inghilterra hanno chiesto informazioni per Jonathan David, dall’Italia hanno risposto con un timido sondaggio per Destiny Udogie, un profilo che può solleticare Spalletti nel caso in cui dovesse partire Andrea Cambiaso, valutato ancora coi piedi di piombo da Barcellona e Como. Per il momento, dunque, l’asse tra i due club passa esclusivamente dagli intrighi Bremer-Vicario.

Bilancio e obiettivi

Comolli sa che a De Zerbi serve un grande difensore, De Zerbi sa che Comolli cerca disperatamente un portiere affidabile in tempi rapidi. Ognuno punta ad ottenere le condizioni migliori possibili per raggiungere i rispettivi obiettivi. Possibilmente entro giugno: la Juve deve far quadrare qualche conto entro il 30. E pure il Tottenham, pronto a ripartire in grande stile dopo aver scampato il fosso della retrocessione, non intende spendere e spandere. Per questo l’inserimento di Vicario nell’affare Bremer diventa stuzzicante, proprio nel momento in cui i discorsi per Dibu Martinez entrano nella fase cruciale.