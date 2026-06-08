La Juve tifa Canada, David verso l’addio ma guai a svenderlo: fissato il prezzo

Venderlo sicuramente sì. Svenderlo certamente no. La Juve ha le idee molto chiare sulle manovre che riguarderanno il futuro di Jonathan David. Inutile girarci intorno: Spalletti predilige punte centrali con altre caratteristiche, fisicamente più cattive e con maggiore incisività dentro l'area. Il fatto che la Juve sia parallelamente impegnata su Sorloth e Kolo Muani è un messaggio piuttosto chiaro sulla piega che sta prendendo il mercato. David non è totalmente fuori dai radar di Lucio: gli piace la sua attitudine a legare il gioco, ritiene che possa essere una seconda punta funzionale, non un centravanti in grado di capitalizzare la produzione offensiva. Così la Juve, a meno di un anno di distanza da quello che doveva essere il grande colpo dell'estate scorsa, ha già comunicato all'entourage del canadese che la ricerca di una nuova squadra è partita. Investirà sia il club che gli agenti, ovviamente. Ma dalla Continassa nessuno intende regalarlo, anzi: Comolli valuta il canadese 35 milioni di euro. Tanti, alla luce della stagione negativa che David si è lasciato alle spalle. Ma comunque c'è la convinzione che fuori da Torino possa ritrovare i colpi di Lille. Un altro elemento da aggiungere al discorso si lega ai Mondiali: la Juve spera che l'aria di casa possa fare bene a Johnny, l'uomo copertina di un Canada che ha tutte le carte in regola per arrivare almeno fino agli ottavi.