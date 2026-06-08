Sorloth, ecco la nuova punta Juve! C’è l’intesa, possibile chiusura in settimana: Norvegia avvisata…

Luciano Spalletti ha già detto tutto ad Alexander Sorloth. Gli ha spiegato il progetto, gli ha illustrato quale sarà la sua collocazione in campo e persino i compiti che dovrà svolgere. È andato a fondo pure sull’aspetto più importante di tutti agli occhi dell’allenatore: la sua voglia di Juve. Tanta, tantissima. A tal punto che il norvegese spera di togliersi il dente sul proprio futuro prima dell’inizio dei Mondiali, per poter poi pensare alla Nazionale senza altri grilli per la testa.
L'accordo tra Sorloth e la Juventus
L’accelerazione bianconera per Sorloth c’è stata nel weekend: club e giocatore hanno trovato l’intesa sul contratto e sulla durata. Accordo fino a giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione con un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Alla Continassa ritengono che questi parametri, per una punta che Spalletti giudica di livello sufficientemente alto per essere considerato un titolare, valgano il semaforo verde. Per questo motivo Damien Comolli non ha perso tempo con l’entourage del giocatore, trovando una quadra rapidamente. Elkann gli aveva chiesto concretezza, su tutto. Così il primo step, meno insidioso ma reso impervio dall’interesse di qualche club di Premier League (Everton su tutti), sembra essersi concluso con una stretta di mano.
Juve, trattativa lampo per Sorloth: le cifre
La Juve ha blindato Sorloth, gli ha strappato la promessa di approdo a Torino e ha messo sul piatto i migliori argomenti possibili per convincere il ragazzo. Del resto, il classe ‘95 sa da un po’ di tempo di avere le valigie in mano. Aveva persino iniziato a prepararle a gennaio, quando dal capoluogo piemontese i bianconeri si sono fatti vivi con un primo sondaggio esplorativo. Ma l’Atletico Madrid ha alzato un muro che da subito è parso invalicabile: 35 milioni. Niente prestiti, nessun accordo transitorio. Diego Pablo Simeone avrebbe dato il via libera solo a titolo definitivo, ma dopo la partenza di Giacomo Raspadori all’Atalanta la situazione è cambiata. In sostanza, non avrebbe valutato di buon grado di privarsi contemporaneamente di due uomini offensivi nella finestra di mercato invernale. Comprensibile, anche per il percorso che hanno poi fatto i Colchoneros in Champions League.
Juve-Atletico Madrid: si tratta anche per Nico Gonzalez
Da oggi, dunque, inizia ufficialmente la settimana che può portare Sorloth alla Juve. Si deve inevitabilmente passare da un’intesa tra i due club, una volta smarcato l’accordo tra l’attaccante e i dirigenti bianconeri. Il fronte è caldo, perché coinvolge anche Nico Gonzalez. Dalle due città non si smette di ripetere che le due operazioni siano formalmente slegate, ma intanto l’occasione della permanenza dell’argentino a prezzo di saldo dal Cholo ha agevolato i discorsi per Sorloth. Juve e Atletico Madrid tratteranno ad oltranza per ottenere sostanzialmente le stesse condizioni per entrambi: una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni. Magari con qualche bonus legato ai risultati del collettivo e ai traguardi individuali dei due giocatori. Formule creative che possano soddisfare campo e bilancio, due elementi che nel calcio moderno devono viaggiare di pari passo. Spalletti stavolta è fiducioso: ha ricevuto garanzie pure sulle tempistiche e ritiene che questa possa essere la finestra per bloccare Sorloth. Per far sì che l’ipotesi di innescare una vera e propria asta, se il norvegese dovesse brillare di luce propria ai Mondiali, venga definitivamente scongiurata.
Sorloth aspetta la Juve. E la Norvegia...
L’attaccante dell’Atletico Madrid, in ogni caso, ha risposto con un cortese “no, grazie” a tutti i sondaggi effettuati negli ultimi giorni alle squadre che hanno chiesto informazioni direttamente al suo entourage. Aspetta la Juve. E spera che l’argomento possa essere affrontato in tutte le sue forme entro questa settimana. Un po’ per esigenze di natura familiare, un po’ perché vuole vivere i Mondiali con l’entusiasmo di chi sa di essere salito sul treno più importante della carriera.
Sorloth e Spalletti non hanno avuto più bisogno di parlarsi: la prima e unica chiamata è servita per fugare ogni dubbio, da entrambe le parti. Il tecnico si è rivolto ad un ragazzo estremamente motivato, il giocatore si è sentito importante grazie all’investitura dell’allenatore. Ora palla alla società. Intanto, però, la Norvegia è stata preallertata: esiste una possibilità - pur piccola - che il giocatore debba staccarsi un paio d’ore dal ritiro nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche con la Juve. Non è un indizio: è molto di più.
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Luciano Spalletti ha già detto tutto ad Alexander Sorloth. Gli ha spiegato il progetto, gli ha illustrato quale sarà la sua collocazione in campo e persino i compiti che dovrà svolgere. È andato a fondo pure sull’aspetto più importante di tutti agli occhi dell’allenatore: la sua voglia di Juve. Tanta, tantissima. A tal punto che il norvegese spera di togliersi il dente sul proprio futuro prima dell’inizio dei Mondiali, per poter poi pensare alla Nazionale senza altri grilli per la testa.
L'accordo tra Sorloth e la Juventus
L’accelerazione bianconera per Sorloth c’è stata nel weekend: club e giocatore hanno trovato l’intesa sul contratto e sulla durata. Accordo fino a giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione con un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Alla Continassa ritengono che questi parametri, per una punta che Spalletti giudica di livello sufficientemente alto per essere considerato un titolare, valgano il semaforo verde. Per questo motivo Damien Comolli non ha perso tempo con l’entourage del giocatore, trovando una quadra rapidamente. Elkann gli aveva chiesto concretezza, su tutto. Così il primo step, meno insidioso ma reso impervio dall’interesse di qualche club di Premier League (Everton su tutti), sembra essersi concluso con una stretta di mano.