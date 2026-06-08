Sorloth, ecco la nuova punta Juve! C’è l’intesa, possibile chiusura in settimana: Norvegia avvisata…

Juve-Atletico Madrid: si tratta anche per Nico Gonzalez

Da oggi, dunque, inizia ufficialmente la settimana che può portare Sorloth alla Juve. Si deve inevitabilmente passare da un’intesa tra i due club, una volta smarcato l’accordo tra l’attaccante e i dirigenti bianconeri. Il fronte è caldo, perché coinvolge anche Nico Gonzalez. Dalle due città non si smette di ripetere che le due operazioni siano formalmente slegate, ma intanto l’occasione della permanenza dell’argentino a prezzo di saldo dal Cholo ha agevolato i discorsi per Sorloth. Juve e Atletico Madrid tratteranno ad oltranza per ottenere sostanzialmente le stesse condizioni per entrambi: una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni. Magari con qualche bonus legato ai risultati del collettivo e ai traguardi individuali dei due giocatori. Formule creative che possano soddisfare campo e bilancio, due elementi che nel calcio moderno devono viaggiare di pari passo. Spalletti stavolta è fiducioso: ha ricevuto garanzie pure sulle tempistiche e ritiene che questa possa essere la finestra per bloccare Sorloth. Per far sì che l’ipotesi di innescare una vera e propria asta, se il norvegese dovesse brillare di luce propria ai Mondiali, venga definitivamente scongiurata.