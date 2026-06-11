Dibu Martinez, sconto alla Juve: accordo! Offerta Comolli all'Aston Villa: si tratta. Su Di Gregorio...

TORINO - Non è tanto cosa la Juve sia disposta a fare per lui. Mai come in questo caso, il tema è un altro: cos’è disposto a fare Emiliano “Dibu” Martinez pur di vivere il proprio finale di carriera alla Juve? Tanto, tantissimo. Perché pur parlando di un portafoglio enorme, il portiere dell’Aston Villa e della Nazionale argentina sta facendo dei grandissimi passi in avanti in termini strettamente economici verso i bianconeri. Intanto, nel contesto delle negoziazioni in corso, Dibu ha rinunciato ad un anno di contratto. Nei primi approcci, infatti, portiere e società erano inizialmente orientati su un accordo quadriennale. Il modo più semplice per spalmare gli attuali 7 milioni netti a stagione percepiti all’Aston Villa su un’annualità in più. In realtà, pur di venire incontro alla Juve, Martinez ha scelto di ragionare su base triennale. Un gesto esemplificativo della netta volontà del giocatore di chiudere, in grande stile, la propria carriera tra i pali in cui fino a pochi anni fa ha osservato uno dei suoi idoli Gigi Buffon.