Dibu Martinez, sconto alla Juve: accordo! Offerta Comolli all'Aston Villa: si tratta. Su Di Gregorio...

TORINO - Non è tanto cosa la Juve sia disposta a fare per lui. Mai come in questo caso, il tema è un altro: cos’è disposto a fare Emiliano “Dibu” Martinez pur di vivere il proprio finale di carriera alla Juve? Tanto, tantissimo. Perché pur parlando di un portafoglio enorme, il portiere dell’Aston Villa e della Nazionale argentina sta facendo dei grandissimi passi in avanti in termini strettamente economici verso i bianconeri. Intanto, nel contesto delle negoziazioni in corso, Dibu ha rinunciato ad un anno di contratto. Nei primi approcci, infatti, portiere e società erano inizialmente orientati su un accordo quadriennale. Il modo più semplice per spalmare gli attuali 7 milioni netti a stagione percepiti all’Aston Villa su un’annualità in più. In realtà, pur di venire incontro alla Juve, Martinez ha scelto di ragionare su base triennale. Un gesto esemplificativo della netta volontà del giocatore di chiudere, in grande stile, la propria carriera tra i pali in cui fino a pochi anni fa ha osservato uno dei suoi idoli Gigi Buffon.
Trattativa Juve-Aston Villa: distanza sul cartellino di Martinez
Così facendo, Dibu aiuta a fluidificare i rapporti Juve-Aston Villa, che continuano a viaggiare su posizioni ben distinte. A Torino vorrebbero replicare l’operazione abbozzata e poi sfumata per Alisson, versando poco più di 5 milioni di euro per il cartellino del numero uno argentino, che viaggia a passo svelto verso i 34 anni. Da Birmingham, invece, si è alzato un muro bello ripido, visto che non intendono liberare l’argentino per una somma inferiore ai 15 milioni. La distanza è nettissima. Per accorciarla, al netto delle commissioni previste per l’entourage, Dibu ha scelto di rinunciare ad un anno di contratto. Non è poco. Anche perché, per la Juve, si tratta di un risparmio garantito di quasi 10 milioni. Quelli, mal contati, che i Villans chiedono per la fumata bianca.
Serviranno altri confronti tra i due club, perché i punti di vista sono ancora molto diversi. La distanza è ampia e in poche ore non si accorcerà, proprio perché i bianconeri si muovono tra paletti economici molto stretti e gli ostacoli da superare per non perdere competitività tecnica sono notevoli.
Mercato Juve: accordo con Dibu Martinez e futuro Di Gregorio
Rispetto al caso di Alisson, però, a Torino sanno di avere un grande vantaggio: Dibu viene considerato cedibile dall’Aston Villa. Il portiere ritiene chiuso il proprio ciclo e anche lo stesso Unai Emery vorrebbe rinfrescare una rosa reduce dal successo in Europa League. Si è già mosso per James Trafford, vice di Donnarumma al Manchester City, e anche per Zion Suzuki del Parma, proprio perché sa che Martinez andrà via dopo i Mondiali. Di sicuro, la prospettiva dell’istrionico guardiano dei pali dell’Albiceleste è evidente: sogna di vincere un campionato alla Juve, in uno dei più grandi club del mondo. Non è minimamente sazio dopo i Mondiali vinti da assoluto protagonista nel 2022 con l’Argentina, anzi ha ancora fame di grande calcio.
Luciano Spalletti, che ancora non ha avuto modo di parlargli (attende il via libera dalla società), lo accoglierebbe a braccia aperte. La Juve con Dibu ha già un accordo di massima sull’ingaggio: 5 milioni per tre anni, si stanno limando in queste ore altre variabili come bonus e commissioni, ma il grosso del lavoro è stato smarcato. E su Di Gregorio, ieri sera, ha preso spazio l’interesse del Besiktas.
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TORINO - Non è tanto cosa la Juve sia disposta a fare per lui. Mai come in questo caso, il tema è un altro: cos’è disposto a fare Emiliano “Dibu” Martinez pur di vivere il proprio finale di carriera alla Juve? Tanto, tantissimo. Perché pur parlando di un portafoglio enorme, il portiere dell’Aston Villa e della Nazionale argentina sta facendo dei grandissimi passi in avanti in termini strettamente economici verso i bianconeri. Intanto, nel contesto delle negoziazioni in corso, Dibu ha rinunciato ad un anno di contratto. Nei primi approcci, infatti, portiere e società erano inizialmente orientati su un accordo quadriennale. Il modo più semplice per spalmare gli attuali 7 milioni netti a stagione percepiti all’Aston Villa su un’annualità in più. In realtà, pur di venire incontro alla Juve, Martinez ha scelto di ragionare su base triennale. Un gesto esemplificativo della netta volontà del giocatore di chiudere, in grande stile, la propria carriera tra i pali in cui fino a pochi anni fa ha osservato uno dei suoi idoli Gigi Buffon.