Lo voleva la Juve insieme a Zhegrova: ora domina al Mondiale. E il Brasile ne sa qualcosa

La partita generazionale contro il Brasile

I giovani direbbero che ha "gottato": Bouaddi contro il Brasile si è preso in mano il Marocco e lo ha fatto danzare. Il risultato è stato sicuramente bugiardo, infatti gli africani hanno messo sotto la nazionale di Ancelotti in lungo e in largo, ma senza realizzare. Il centrocampista del Lille non è emerso per gol o assist, non sono nelle sue corde, lui è più un equilibratore e un grande gestore: una sorta di Busquets. 86 passaggi realizzati, 91% di precisione, 6 recuperi, 4 tackle e tante belle giocate: così Bouaddi si è messo in tasca Casemiro, Guimaraes e Paquetà. Numeri che sicuramente si ricorderà, visto che al mediano piace studiare matematica e fisica e lo sta facendo all'Università di Marsiglia. La sua facilità di gestione e di pulizia è andata oltre lo schermo.