Lo voleva la Juve insieme a Zhegrova: ora domina al Mondiale. E il Brasile ne sa qualcosa

Capelli al vento, fisico longilineo e una tecnica da far invidiare la Selecao: il diciottene Bouaddi si è preso la copertina di Brasile-Marocco. Non ha perso un pallone, li ha gestiti da veterano nonostante la carta d'identità e ha giocato con una personalità quasi da mettere in imbarazzo gli avversari. E i Mondiali prima li aveva visti soltanto in tv, provano ad imporsi nelle giovanili della Francia, prima di cambiare casacca e sfruttare l'occasione concessa dal ct Ouahbi, strappandolo ai transalpini solo un mese prima della Coppa del Mondo. I più esperti avevano già notato le sue qualità al Lille, dove si è imposto da tempo e nella passata stagione aveva catturato anche l'attenzione della Juventus.
L'interesse della Juve per Bouaddi
Ormai è passato quasi un anno dalla trattativa che ha portato Zhegrova dal Lille alla Juve. L'attaccante tra una serie di infortuni e una forma fisica mai ritrovata, non si è mai confermato. Qualche lamp tecnico per TikTok e nulla più. In quei mesi però la Juve ha provato anche a chiedere informazioni per il giovanissimo 2007 Bouaddi, che aveva il contratto in scadenza al 2027.
Nulla da fare, i francesi hanno resistito e nel corso della stagione hanno anche prolungato con il marocchino fino al 2029: una mossa intelligente per far lievitare ancora di più il prezzo, che già si aggira sui 50 milioni. Un colpo ora difficilmente alla portata a causa anche della vetrina Mondiale, che funge sempre da "speculatore", ma che prima poteva essere futuristico. E vedendo la sua partita contro il Brasile, in molti ora probabilmente potrebbero mettersi in lista...
La partita generazionale contro il Brasile
I giovani direbbero che ha "gottato": Bouaddi contro il Brasile si è preso in mano il Marocco e lo ha fatto danzare. Il risultato è stato sicuramente bugiardo, infatti gli africani hanno messo sotto la nazionale di Ancelotti in lungo e in largo, ma senza realizzare. Il centrocampista del Lille non è emerso per gol o assist, non sono nelle sue corde, lui è più un equilibratore e un grande gestore: una sorta di Busquets. 86 passaggi realizzati, 91% di precisione, 6 recuperi, 4 tackle e tante belle giocate: così Bouaddi si è messo in tasca Casemiro, Guimaraes e Paquetà. Numeri che sicuramente si ricorderà, visto che al mediano piace studiare matematica e fisica e lo sta facendo all'Università di Marsiglia. La sua facilità di gestione e di pulizia è andata oltre lo schermo.
Bouaddi da Golden Boy
Dalle parti del Mauroy sono stati segnalati e avvistati emissari di vari club inglesi nei mesi scorsi. La sensazione è che il ragazzo sia un Golden Boy. In tutti i sensi, verrebbe da dire. Sia per il talento cristallino che potrebbe arricchire parecchio le casse del Lille che già pregusta di venderlo a peso d’oro. Sia perché il centrocampista è tra i 100 finalisti del prestigioso premio internazionale targato Tuttosport, dove attualmente figura in posizioni di rilievo.
I social stanno con Bouaddi, tutti contro Vinicius
Il trofeo MVP è finito nelle mani di Vinicius, autore di un gol capolavoro, ma l'ondata social si è subito schierata dalla parte del centrocampista, che ha brillato e ha rubato la scena a tutti. Sotto il post pubblicato dai calciatori sono stati tantissimi i commenti che del tipo "Bouaddi vero migliore in campo". E non poteva essere altrimenti, visto la sua grande prestazione che non è stata apprezzata solo dalla FIFA. Un gol sicuramente avrebbe cambiato le carte in tavolo. Non la pensano così sicuramente dalle parti della Francia settentrionale, dove il cartellino del centrocampista sta cominciando a lievitare sempre di più. E chissà cosa staranno pensando alla Continassa, dove avevano individuato un altro talento del domani.
Capelli al vento, fisico longilineo e una tecnica da far invidiare la Selecao: il diciottene Bouaddi si è preso la copertina di Brasile-Marocco. Non ha perso un pallone, li ha gestiti da veterano nonostante la carta d'identità e ha giocato con una personalità quasi da mettere in imbarazzo gli avversari. E i Mondiali prima li aveva visti soltanto in tv, provano ad imporsi nelle giovanili della Francia, prima di cambiare casacca e sfruttare l'occasione concessa dal ct Ouahbi, strappandolo ai transalpini solo un mese prima della Coppa del Mondo. I più esperti avevano già notato le sue qualità al Lille, dove si è imposto da tempo e nella passata stagione aveva catturato anche l'attenzione della Juventus.
L'interesse della Juve per Bouaddi
Ormai è passato quasi un anno dalla trattativa che ha portato Zhegrova dal Lille alla Juve. L'attaccante tra una serie di infortuni e una forma fisica mai ritrovata, non si è mai confermato. Qualche lamp tecnico per TikTok e nulla più. In quei mesi però la Juve ha provato anche a chiedere informazioni per il giovanissimo 2007 Bouaddi, che aveva il contratto in scadenza al 2027.
Nulla da fare, i francesi hanno resistito e nel corso della stagione hanno anche prolungato con il marocchino fino al 2029: una mossa intelligente per far lievitare ancora di più il prezzo, che già si aggira sui 50 milioni. Un colpo ora difficilmente alla portata a causa anche della vetrina Mondiale, che funge sempre da "speculatore", ma che prima poteva essere futuristico. E vedendo la sua partita contro il Brasile, in molti ora probabilmente potrebbero mettersi in lista...