"Thuram, Galatasaray in pressing: sul centrocampista Juve anche due top club di Premier League"

Il Galatasaray continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione. Su indicazione dell'allenatore Okan Buruk , la dirigenza del club turco avrebbe intensificato il lavoro per rinforzare la rosa, e stando a rumors provenienti dalla Turchia lo sguardo sarebbe arrivato in Italia e precisamente in casa Juventus , con i bianconeri pronti a pianificare la propria campagna acquisti con il neo ad Giovanni Carnevali . L'obiettivo dichiarato per la mediana giallorossa sarebbe quello di Khephren Thuram .

"Galatasaray e due big inglesi su Thuram"

Come riportato da Fanatik tra gli obiettivi principali figurerebbe proprio il talento francese della Juventus, seguito da tempo dagli osservatori del club. Tuttavia, la corsa al centrocampista classe 2001 si preannuncerebbe complessa: su di lui infatti ci sarebbero anche altre società alla porta, due in particolare. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal portale turco anche Liverpool e Manchester United avrebbero manifestato un forte interesse per il giocatore, inserendolo tra i potenziali rinforzi. Per questa ragione il Galatasaray nelle ultime ore avrebbe aumentato i contatti con i rappresentanti del calciatore.

"La mancata Champions della Juve potrebbe..."

Un fattore che potrebbe incidere sull'esito dell'operazione, secondo il portale, riguardebbe la situazione della Juventus dopo i mancati introiti della Champions League, una situazione che per Fanatik potrebbe infatti spingere il club bianconero a valutare la cessione di alcuni elementi della rosa. E in questo contesto, Thuram sarebbe considerato uno dei profili con il maggiore valore sul mercato.

Il Galatasaray starebbe dunque attentamente monitorando gli sviluppi della situazione e analizzando le condizioni di un eventuale trasferimento. Okan Buruk sarebbe alla ricerca di un centrocampista dinamico, capace di abbinare forza fisica, progressione palla al piede e rendimento sia in fase offensiva che difensiva: caratteristiche che, secondo il club, rendono Thuram un candidato ideale per il progetto tecnico.

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