"Locatelli-Arsenal, poi... Muharemovic e Frattesi, vi spiego": cosa diceva Carnevali prima della Juve

La Juve e la trattativa per Frattesi

Il nuovo ad e dg della Juve, che oggi ha iniziato la sua nuova era a Torino, nell'inverno scorso aveva parlato anche di una vecchia trattativa con la Juve per Frattesi: "Lui è richiesto dalla Juve e può giocare in qualsiasi squadra, anche per le caratteristiche che ha. La Juve lo voleva quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo" - aveva spiegato l'ex dirigente del Sassuolo.

Dal centrocampo alla difesa, al centro dell'intervista c'era finito anche Muharemovic, che si è formato proprio in bianconero con la Next Gen e che ora ha molto mercato. E la vetrina Mondiale potrebbe fare sicuramente la differenza. Ma cosa diceva Carnevali lo scorso dicembre?