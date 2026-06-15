Di Gregorio, una pista da escludere per la Juve: com'è andato l'ultimo incontro

Il primo giorno di Giovanni Carnevali alla Juventus è stato già intenso. Presa visione della Continassa, il nuovo amministratore delegato e direttore tecnico bianconero ha iniziato subito a lavorare, acquistando ufficialmente Jeremie Boga dal Nizza dopo sei mesi di prestito . Non solo mercato in entrata: l'ex Sassuolo sta anche pensando alle uscite per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA. In quest'ottima, si è raffreddata la pista Besiktas per Michele Di Gregorio .

Niente Besiktas per Di Gregorio

Al termine di una stagione difficile e ricca di errori (anche gravi), la Juventus ha deciso di puntare su un nuovo portiere. Dopo due anni, Michele Di Gregorio è uno dei maggiori indiziati a lasciare il club bianconero, ma non ci sarà il Besiktas nel suo futuro.

Il club turco, che nei giorni scorsi ha ufficializzato l'arrivo di Vincenzo Italiano in panchina, aveva chiesto il prestito dell'ex Monza. La soluzione però non convinceva la Juventus e nemmeno il portiere azzurro. Per questo motivo, il Besiktas ha deciso di virare su altri profili. In giornata, Di Gregorio e il suo agente, Carlo Alberto Belloni, si sono incontrati a Milano per fare un punto della situazione e per stabilire i prossimi passi. Adesso si dovrà trovare una nuova sistemazione per il portiere italiano.

Dibu Martinez attende la Juve

In attesa di definire il futuro di Di Gregorio, la Juventus ha indivuato in Emiliano Martinez il nuovo portiere. Dopo aver recuperato dai problemi alla mano accusati prima della finale di Europa League, il Dibu esordirà presto con l'Argentina ai Mondiali, ma intanto attende i bianconeri.

Il trentatreenne ha già raggiunto l'accordo con la Juventus, sulla base di un contratto triennale. Manca ancora l'accordo tra l'Aston Villa e i bianconeri. Anche per il nuovo ad Giovanni Carnevali, l'argentino è una priorità per rinforzare la rosa bianconera da mettere a disposizione di Luciano Spalletti.

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