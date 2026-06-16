"Lui è da Juve, lo fa come Dio comanda", Zoff tra mercato e futuro: "C'è un punto cruciale"

Si aspettava che la Juve finisse fuori dalle prime quattro? «A dir la verità no. Sapevo che non sarebbe stato semplice qualificarsi in Champions. Con Spalletti i bianconeri hanno inscenato una rincorsa notevole, se consideriamo dove si trovavano prima del suo arrivo. Lucio è un grande allenatore e penso che abbia fatto il possibile. Specie con Vlahovic ai box per gran parte della stagione. L’impressione è che non avessero piena consapevolezza della loro forza».

A proposito di Dusan: la speranza di una parte dell’immaginario bianconero è che l’arrivo di Carnevali possa intimare le parti a sedersi nuovamente per parlare di rinnovo. Per lei il serbo è da Juve o crede che si sia già giocato tutte le sue carte? «Se guardiamo all’ultimo periodo - tra la concorrenza della passata stagione e gli infortuni di questa - è difficile tracciare un bilancio esaustivo, perché ha giocato troppo poco. A me piace: penso sia un buon centravanti. Starà alla Juve valutare a seconda delle disponibilità se fare o meno uno sforzo per trattenerlo».

Tra le potenziali piste per l’attacco c’è poi quella che porterebbe a Berardi. Se n’è parlato per diverse estati, ora può arrivare a 31 anni. Non pensa che abbia già perso il treno per trasferirsi in una big? «Assolutamente no. Nel contesto di una Juve ambiziosa può dire ancora la sua. È un ottimo giocatore e dubito che possa avere problemi a calarsi nella parte».