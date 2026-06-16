Dibu Martinez, assist per l'affondo Juve! Perché con Comolli sarebbe sfumato: ora Carnevali sterza

Di Gregorio e l'offerta dalla Turchia

Martinez, infatti, considera conclusa la sua avventura a Birmingham e ha già chiesto la cessione. Un addio da completare dopo il Mondiale. Destinazione Juve, appunto. Pronto un triennale da 5,5 milioni a stagione e un bonus alla firma per colmare il gap rispetto al contratto in essere coi Villans (7 milioni netti all’anno fino al 2028). Il Dibu, però, ha voglia di cambiare aria ed è disposto anche a fare delle piccole rinunce economiche, come manifestato da tempo al suo agente Gustavo Goni. Proprio quest’ultimo sin da fine inverno, come svelato da Tuttosport lo scorso 12 marzo, sta tessendo la tela per portare il suo assistito in Italia.

Lavori in corso. Nel frattempo ieri è stato avvistato a Milano l’estremo difensore bianconero Michele Di Gregorio, il cui futuro appare tutto da decifrare.