Dibu Martinez, assist per l'affondo Juve! Perché con Comolli sarebbe sfumato: ora Carnevali sterza

Non è passata affatto inosservata la presenza domenica sera a Dallas di un emissario dell’Aston Villa per assistere alla gara della Coppa del Mondo tra Olanda e Giappone. Un’apparizione per nulla casuale: nei radar dei Villans, infatti, è entrato da un po’ di tempo il numero uno della nazionale nipponica Zion Suzuki. Un interesse che è cresciuto nel corso delle ultime settimane e può esplodere definitivamente durante la Coppa del Mondo. A maggior ragione alla luce delle ultime prestazioni di Suzuki, che è stato promosso a pieni voti anche alla prima gara giocata in questa edizione del Mondiale.
Suzuki nel mirino Aston Villa
Grandi parate e personalità da vendere per mettere le proprie manone sul pareggio strappato dalla sua Nazionale contro una delle favorite alla vittoria della competizione. Tradotto: esame superato per diventare il nuovo numero uno dei Villans. Motivo per cui ora il club allenato da Unai Emery appare pronto ad accelerare per portare a Birmingham l’estremo difensore classe 2002. Una possibile operazione da 20-25 milioni che può decollare nei prossimi giorni per la gioia anche... della Juve! Spettatrice interessata alla vicenda c’è appunto la Signora, che - non è un mistero - ha messo nel mirino Emiliano Martinez per la porta.
Dibu Martinez, il punto
L’argentino, infatti, è stato individuato da Luciano Spalletti come l’uomo giusto a cui affidare il ruolo di portiere titolare nella prossima stagione. Leadership e talento per blindare una difesa che ha preso qualche gol di troppo nell’ultima stagione. Avanti tutta allora. Toccherà adesso al nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali sviluppare e portare a termine i contorni di una trattativa, che col predecessore Damien Comolli rischiava di incanalarsi su un binario morto.
Comolli, quell'offerta...
Troppa la distanza tra le iniziali richieste inglesi (nell’ordine dei 15-20 milioni per cedere il cartellino del Dibu) e l’iniziale approccio del dirigente francese, che puntava a ottenere la saracinesca argentina gratis o con un indennizzo minimo e inferiore ai 5 milioni. Ora spetterà a Carnevali il compito di toccare le corde giuste con l’Aston Villa per cercare di regalare il prima possibile a Spalletti il portiere tanto agognato. Un passo alla volta. Magari facendo pure leva sulla volontà del giocatore, che già un anno fa di questi tempi era in procinto di andarsene (aveva raggiunto l’accordo col Manchester United).
Di Gregorio e l'offerta dalla Turchia
Martinez, infatti, considera conclusa la sua avventura a Birmingham e ha già chiesto la cessione. Un addio da completare dopo il Mondiale. Destinazione Juve, appunto. Pronto un triennale da 5,5 milioni a stagione e un bonus alla firma per colmare il gap rispetto al contratto in essere coi Villans (7 milioni netti all’anno fino al 2028). Il Dibu, però, ha voglia di cambiare aria ed è disposto anche a fare delle piccole rinunce economiche, come manifestato da tempo al suo agente Gustavo Goni. Proprio quest’ultimo sin da fine inverno, come svelato da Tuttosport lo scorso 12 marzo, sta tessendo la tela per portare il suo assistito in Italia.
Lavori in corso. Nel frattempo ieri è stato avvistato a Milano l’estremo difensore bianconero Michele Di Gregorio, il cui futuro appare tutto da decifrare.
Un summit in uno degli hotel maggiormente frequentati dagli operatori di mercato con l’agente Carlo Alberto Belloni per fare il punto sul proprio futuro. Senza fretta. Perde infatti quota la pista legata al Besiktas, dove Vincenzo Italiano avrebbe accolto volentieri il classe 1997. L’Uomo DiGre e la stessa Signora, però, non sono sembrati per nulla allettati dalla possibilità di un trasferimento in Turchia con la formula del prestito. La palla passa a Luciano Spalletti per decidere nelle prossime settimane chi trattenere al fianco del Dibu tra Di Gregorio e Mattia Perin. Il tempo delle decisioni si avvicina...
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Non è passata affatto inosservata la presenza domenica sera a Dallas di un emissario dell’Aston Villa per assistere alla gara della Coppa del Mondo tra Olanda e Giappone. Un’apparizione per nulla casuale: nei radar dei Villans, infatti, è entrato da un po’ di tempo il numero uno della nazionale nipponica Zion Suzuki. Un interesse che è cresciuto nel corso delle ultime settimane e può esplodere definitivamente durante la Coppa del Mondo. A maggior ragione alla luce delle ultime prestazioni di Suzuki, che è stato promosso a pieni voti anche alla prima gara giocata in questa edizione del Mondiale.
Suzuki nel mirino Aston Villa
Grandi parate e personalità da vendere per mettere le proprie manone sul pareggio strappato dalla sua Nazionale contro una delle favorite alla vittoria della competizione. Tradotto: esame superato per diventare il nuovo numero uno dei Villans. Motivo per cui ora il club allenato da Unai Emery appare pronto ad accelerare per portare a Birmingham l’estremo difensore classe 2002. Una possibile operazione da 20-25 milioni che può decollare nei prossimi giorni per la gioia anche... della Juve! Spettatrice interessata alla vicenda c’è appunto la Signora, che - non è un mistero - ha messo nel mirino Emiliano Martinez per la porta.