Koopmeiners come David, la prima Mondiale è un flop! Bufera Olanda e milioni Juve in bilico

Koopmeiners delude al Mondiale: la Juve sperava in una vetrina

Koopmeiners arriva da due stagioni altamente insufficienti e le pochissime luci accese – una su tutte la doppietta contro il Galatasaray -, non bastano ad illuminare il tunnel buio dove il matrimonio tra le parti si è infilato. Spalletti lo ha lodato, coccolato, gli ha cucito addosso un percorso di recupero che, in un primo momento, prevedeva anche lo spostamento a braccetto di difesa. Ma, alla fine del campionato, non restano che una sequela di prestazioni opache e di premesse non mantenute. E allora ogni speranza è riposta al Mondiale, come vetrina da allestire, abbellire e strumento per piazzare gli esuberi. Ecco, la prima di Koopmeiners nella competizione non ha certo aiutato. Non è un titolare e questa non è una novità. Nonostante questo, Koeman gli ha dato una certa fiducia inserendolo al 70’ di Olanda-Giappone, quando gli Oranje erano ancora in vantaggio, prima di essere beffati e prendere il gol del 2-2 finale.