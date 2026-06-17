Calciomercato Juve, la masterclass Ottolini: il nome per la difesa è un clamoroso ritorno

Ma è questione di giorni, forse ore... E se già quest’anno Dragusin era finito ai margini del progetto tecnico - giusto una decina le presenze in premier League -, è difficile credere che De Zerbi possa riservargli trattamenti migliori. Da qui il mandato indiretto degli Spurs agli agenti del rumeno, nella speranza che questi trovino a breve una realtà disposta a mettere sul piatto un’offerta tra i 20 e i 25 milioni. Insomma, poco meno rispetto a quanto versato dal Tottenham nelle casse del Genoa due estati fa, quando Ottolini , cedendolo a 28 milioni, permise ai rossoblù di registrare una copiosa plusvalenza a bilancio. Tra le masterclass più eclatanti dell’attuale ds bianconero: fu lui a prelevarlo dalla Juve nell’anno della B in prestito con obbligo di riscatto a 9.7 milioni.

Il filo tra Ottolini e i Giuffrida non si è mai reciso. Ed è proprio grazie a questo canale che la storia potrebbe ripetersi, ma a parti invertite. Una prospettiva che la Juve non ha affatto snobbato, anche perché le cifre degli Spurs - sulla carta - sono in linea con le disponibilità della Juve. A patto però - manco a dirlo - che nel frattempo si sblocchino una serie di operazioni in uscita. Dall’imminente cessione di Muharemovic - Spalletti ha dato il via libera al club poiché non sarebbe pienamente convinto delle sue caratteristiche - su cui la Juve vanta il 50% della futura rivendita, a quella di Pedro Felipe, che nelle prossime settimane farà ritorno alla Continassa dopo i sei mesi di prestito al Sassuolo.