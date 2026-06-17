Almeno 40 milioni per Thuram, richieste per Gatti e Miretti: quanto punta a incassare la Juve

Sirene internazionali di mercato per uno dei gioielli bianconeri: quel Khephren Thuram che ha attirato le attenzioni di diversi club. Nelle scorse settimane erano state alcune società inglesi di prima fascia a visionarlo dal vivo: nella fattispecie Liverpool, Newcastle, Nottingham Forest e Aston Villa . Una normale fase di scouting per il classe 2001, che resta uno dei migliori specialisti in circolazione tra i centrocampisti Under 25. Nel frattempo qualche giorno fa era rimbalzato il forte interesse del Galatasaray, pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni secondo le indiscrezioni provenienti dalla capitale turca per portare KT sul Bosforo. Niente da fare. La soluzione Gala non alletta affatto il numero 19 bianconero, che appare intenzionato a proseguire la propria avventura alla Juve.

Intreccio Kessie

Difficile lasciare la Juve per Thuram, che valuterebbe al massimo una proposta dalla Premier League qualora la Juventus dovesse decidere di metterlo sul mercato per esigenze di bilancio. Per fare cassa e indurre la Signora in tentazione servono però almeno 40 milioni di euro. Occhio in tal senso alle avance provenienti dall’Arabia Saudita. In particolare da Gedda, dove l’Al Ahli è alla ricerca di un mediano di alto livello per rimpiazzare il possibile partente Frank Kessiè. Nel mirino ci sarebbe appunto Thuram come possibile sostituto dell’ivoriano, anche se Khephren non sembra per nulla solleticato da questa destinazione. I soldi sono importanti, ma non fanno la felicità. Almeno questo il pensiero targato KT, che non appare minimamente tentato ad andare a guadagnare 4 volte tanto rispetto agli attuali emolumenti. Tradotto: il campionato saudita può attendere.

Miretti e Gatti in uscita

Da un centrocampista all’altro: chi ha elevate chance di essere ceduto per permettere alla Juve di monetizzare (15 milioni la richiesta) è Fabio Miretti. Il classe 2003 è considerato da Luciano Spalletti tra coloro che possono partire e ha attirato le attenzioni di alcuni club di A (Fiorentina, Bologna, Como, Parma e Sassuolo). Vedremo se arriverà la chiamata giusta a stretto giro di posta. Occhio infine pure a Federico Gatti: il centrale non fa parte degli intoccabili in casa bianconera. Il Napoli lo apprezza da tempo (Manna e Allegri sono suoi grandi estimatori), così come diversi club di Premier League (Everton, Fulham, Crystal Palace e Aston Villa) gli hanno messo gli occhi addosso. Arrivasse una proposta da 20-25 milioni, “Gattone” potrebbe salutare la Continassa.

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