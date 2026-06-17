Messi alla Juve, il retroscena Capello: "Qualcosa di speciale, lo vidi subito"

La Juve, Spalletti e l'arrivo di Carnevali

L'ex allenatore e attuale opinionista di Sky parla anche di Juve e Milan: "La Juventus è avanti rispetto al Milan. Ha confermato Spalletti e ha preso un buonissimo direttore, Carnevali, che io conosco ed è molto bravo. I rossoneri sono un cantiere aperto, Amorim è una scommessa. Aveva fatto bene in Portogallo, poi all'estero è un altro mondo: bisogna essere più elastici". Capello poi sfoglia anche l'album dei ricordi da calciatore: "Il trofeo di cui vado più fiero è il primo Scudetto vinto con la Juventus. Da tecnico indico il primo titolo col Milan e quello con la Roma. È stato come aprire una porta. Un'emozione indelebile".