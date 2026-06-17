Messi alla Juve, il retroscena Capello: "Qualcosa di speciale, lo vidi subito"

Fabio Capello compie 80 anni. Una carriera straordinaria, costruita con rigore, personalità e una mentalità vincente che gli ha permesso di valorizzare al massimo i suoi giocatori. Dalle panchine di Milan, Roma e Juventus in Italia fino all'esperienza al Real Madrid, il tecnico friulano ha lasciato un segno indelebile nel calcio. Numerosi i successi conquistati, sia da calciatore che da allenatore. L'ex allenatore ripercorre alcune tappe della sua storia, soffermandosi su diversi temi: dalla conferma di Spalletti in bianconero all'arrivo di Carnevali, passando per un curioso retroscena su Messi e molto altro.
Capello, la Roma e lo step per crescere
Capello nell'intervista a Italpress parte con la sua analisi del calcio italiano dalla Roma: "Delle mie ex squadre al momento quella con le idee più chiare è la Roma. Gasperini ha messo le basi, adesso per sognare come nel 2000/01 bisogna fare l'ultimo step. Serve un mercato importante. Il centravanti ce l'ha in casa ed è Malen, io nel 2000 sono andato a prendermelo (riferito a quel Batistuta poi decisivo nella stagione dello scudetto giallorosso, ndr). Gian Piero sa cosa gli serve".
La Juve, Spalletti e l'arrivo di Carnevali
L'ex allenatore e attuale opinionista di Sky parla anche di Juve e Milan: "La Juventus è avanti rispetto al Milan. Ha confermato Spalletti e ha preso un buonissimo direttore, Carnevali, che io conosco ed è molto bravo. I rossoneri sono un cantiere aperto, Amorim è una scommessa. Aveva fatto bene in Portogallo, poi all'estero è un altro mondo: bisogna essere più elastici". Capello poi sfoglia anche l'album dei ricordi da calciatore: "Il trofeo di cui vado più fiero è il primo Scudetto vinto con la Juventus. Da tecnico indico il primo titolo col Milan e quello con la Roma. È stato come aprire una porta. Un'emozione indelebile".
I giovani cresciuti sotto la guida di Capello
Tanti sono anche i talenti cresciuti sotto la guida di Capello: "In generale sono orgoglioso di vedere che tutti i ragazzi che ho allenato mi hanno seguito. Ibrahimovic lo ha fatto alla sua maniera. Seedorf con me a Madrid è migliorato tantissimo. Penso anche a Sergio Ramos: ricordo quando lo fermavo per esercitarsi sui cross a fine allenamento. Ma il bello è che a questi ragazzi quando insegnavi una cosa, la apprendevano rapidamente: è questo il talento".
L'aneddoto su Messi e l'Italia
Poi l'aneddoto su Messi che il tecnico chiese alla Juve di prenderlo in prestito ma Rijkaard bloccò tutto: "Non c'è nessun rimpianto. Il Barcellona riuscì a fare una giocata superando la restrizione (legata agli extracomunitari ndr). Avevo visto che in lui c'era qualcosa di speciale". Mentre ora incanta al Mondiale, ancora: "Ora il momento più difficile arriverà quando affronterà squadre più importanti, ma in qualsiasi momento può fare la giocata vincente. I geni non hanno età".
Il Mondiale in corso è il terzo consecutivo senza l'Italia: "Se cambiamo qualcosa nel modo di giocare aggiungendo il coraggio di impiegare i giovani italiani, per il 2030 possiamo farcela. è un obbligo".
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Fabio Capello compie 80 anni. Una carriera straordinaria, costruita con rigore, personalità e una mentalità vincente che gli ha permesso di valorizzare al massimo i suoi giocatori. Dalle panchine di Milan, Roma e Juventus in Italia fino all'esperienza al Real Madrid, il tecnico friulano ha lasciato un segno indelebile nel calcio. Numerosi i successi conquistati, sia da calciatore che da allenatore. L'ex allenatore ripercorre alcune tappe della sua storia, soffermandosi su diversi temi: dalla conferma di Spalletti in bianconero all'arrivo di Carnevali, passando per un curioso retroscena su Messi e molto altro.
Capello, la Roma e lo step per crescere
Capello nell'intervista a Italpress parte con la sua analisi del calcio italiano dalla Roma: "Delle mie ex squadre al momento quella con le idee più chiare è la Roma. Gasperini ha messo le basi, adesso per sognare come nel 2000/01 bisogna fare l'ultimo step. Serve un mercato importante. Il centravanti ce l'ha in casa ed è Malen, io nel 2000 sono andato a prendermelo (riferito a quel Batistuta poi decisivo nella stagione dello scudetto giallorosso, ndr). Gian Piero sa cosa gli serve".