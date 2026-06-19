Il futuro Juve in stage con l'Italia: Bollini, i convocati dell'U19 in vista dell'Europeo

Dopo il recente stage svolto a Tirrenia tra il 7 e il 12 giugno, l' Italia U19 si prepara a entrare nella fase decisiva del percorso che conduce all’Europeo di categoria. Gli Azzurrini si ritroveranno infatti a Coverciano dal 22 al 25 giugno per un nuovo ciclo di lavoro in vista della competizione continentale in programma in Galles dal 28 giugno all’11 luglio. Saranno giorni importanti per definire il gruppo che rappresenterà gli azzurri nella manifestazione.

Presenti tre talenti della Juventus

Per il raduno di Coverciano, il commissario tecnico Alberto Bollini ha selezionato 24 calciatori, suddivisi tra 15 nati nel 2007, sette nel 2008 e due nel 2009. Tra i convocati spicca la presenza di tre giovani della Juventus, segnale della qualità del vivaio bianconero. In difesa figurano Rizzo e Verde, protagonisti di una stagione positiva grazie a prestazioni costanti e a una crescita evidente sotto la guida di Padoin. Nella lista compare anche Elimoghale, attaccante classe 2009 considerato uno dei prospetti più interessanti del gruppo. Il giovane centravanti si è messo in mostra nel corso dell’annata giocando con compagni più grandi. Durante il ritiro, gli Azzurrini sosterranno cinque allenamenti distribuiti in quattro giorni. Al termine del raduno, il 25 giugno, verrà ufficializzata la lista definitiva dei 20 giocatori che prenderanno parte alla fase finale dell’Europeo.

Il cammino degli Azzurrini nel torneo continentale

L’Italia è stata inserita nel Gruppo B e farà il proprio debutto il 29 giugno contro la Serbia allo stadio The Oval di Caernarfon. La seconda sfida è in programma il 2 luglio, sempre nella stessa sede, contro la Croazia. La fase a gironi si concluderà il 5 luglio con il confronto contro l’Ucraina al Bangor City Stadium. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali previste per l’8 luglio. Le gare che assegneranno l’accesso alla finale si disputeranno rispettivamente a Denbigh e Wrexham. L’atto conclusivo del torneo è fissato per l’11 luglio al Racecourse Ground. Oltre al titolo europeo, in palio ci sarà anche la qualificazione al Mondiale Under 20 del 2027, riservata alle semifinaliste e alla vincitrice dello spareggio tra le terze classificate dei due gironi.

Italia U19, la lista dei convocati

Di seguito la FIGC ha diramato la lista completa con i 24 giocatori chiamati dal ct Bollini per lo stage di preparazione all'Europeo U19:

Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Wisdom Serebour Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).

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