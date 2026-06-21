L'amico di Carnevali e Allegri prossimo uomo mercato Juve? Summit a cena con Spalletti e Galliani

TORINO - Il mitico Franco, a Forte dei Marmi, da una vita accoglie personaggi famosi nel suo ristorante e anche star del mondo del calcio. Venerdì sera, a tal proposito, di certo non si è risparmiato. Cena, dopo cena e foto di rito con Luciano Spalletti, Giovanni Carnevali, Giovanni Rossi, Max Allegri e Adriano Galliani . Un parterre de roi in Versilia, con alcuni incontri che sicuramente non sono casuali, anzi. Intanto, Spalletti venerdì sera prima di spostarsi a Forte dei Marmi è stato ospite di una serata dedicata agli tifosi dell’Empoli. Dalle parti del Castellani, del resto, Lucio è un uomo di famiglia: legatissimo a Fabrizio Corsi e a tutto l’ambiente, che prima l’ha seguito da giocatore e poi da allenatore nella magica ascesa fino alla Serie A.

Vertice Spalletti-Carnevali

Dopo la tappa a Empoli, dunque, Lucio ha scelto di spostarsi a Forte dei Marmi per incontrare Carnevali: insieme hanno fatto un punto di mercato, sulle trattative in piedi in entrata e sui giocatori in uscita che potrebbero sbloccare fondi per la costruzione della squadra. Il nuovo amministratore delegato bianconero era partito venerdì nel pomeriggio da Torino, dove ha trascorso la giornata alla Continassa gomito a gomito con Giorgio Chiellini: di sicuro, nella prima fase di insediamento alla Continassa, Carnevali ha cercato di condensare tantissimi argomenti in pochissimo tempo. Proprio per questo Chiellini ha cercato di stargli vicino, affiancandolo nelle fasi conoscitive della nuova realtà bianconera. Superato il vertice Spalletti-Carnevali a Forte dei Marmi - il secondo nell’ultima settimana - ovviamente ha fatto scalpore la presenza al ristorante “Il fortino” di Giovanni Rossi, uno dei candidati più chiacchierati per affiancare l’ex Sassuolo nelle operazioni di mercato di casa Juve.

Organigramma Juve

Rossi, oltre a essere un amico di vecchia data di Carnevali, lo è anche di Allegri, anch’egli presente. Di sicuro, se avessero voluto nascondere una presenza simultanea a Forte dei Marmi, difficilmente avrebbero scelto di essere immortalati. La situazione dell’organigramma Juve, in questo momento, non è comunque ancora definita con certezza: per il momento le trattative vengono condotte dal ds Marco Ottolini. Ma Carnevali sta comunque studiando un riassetto tra mercato e scouting: alla finestra sempre Matteo Tognozzi per il primo ramo (ma prima deve liberarsi, e non è scontato, dalla galassia Marinakis: col Rio Ave ha ancora un contratto fino al 2028), mentre la seconda strada porta a Davide Cangini del Sassuolo, un nome che resiste nelle riflessioni in corso alla Continassa. Prima di tutto, però, entro il 30 giugno la Juve farà chiarezza sulla probabile uscita di scena di François Modesto, il direttore tecnico attualmente in carica: l’addio pare inevitabile. Nel frattempo, dunque, Rossi attende. Pur restando al momento piuttosto defilato: la cena di Forte dei Marmi, in questo senso, rappresenta solo un dolce amarcord.

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