Così i tifosi si allontanano

"Fa male agli occhi, fa male al cuore. La Juve non riesco più a guardarla". Quanti tifosi juventini specchiano i loro sentimenti in queste parole? Tanti. Forse troppi per un club come la Juventus, la cui grandezza comporta proporzionali responsabilità nei confronti del suo popolo. E non è la mancanza dello scudetto o di un qualsiasi trofeo, ma il fatto di non andarci nemmeno vicino; non sono solo le sconﬁ tte, ma il modo con cui queste arrivano che ferisce i tifosi. L’inconsistenza morale della Juventus è uno sfregio all’amore di chi la supporta e, ultimamente, la sopporta. L’assenza di spessore caratteriale in campo, negli ultimi anni, ha trasformato alcune normali partite perse in disastri epocal i con profonde cicatrici di contorno e la gelida sensazione che non ci sia una vera e propria rottura fra la Juve e la sua gente, ma un lento e pericoloso distacco. Un abbandono progressivo, quasi una forma di autodifesa che una parte dei tifosi adotta nei confronti dei propri sentimenti.

Servono più leader

E le sconfitte c’entrano fino a un certo punto: è il modo con il quale nascono, l’atteggiamento di certi giocatori dai quali non si percepisce nessun senso di autentica appartenenza. Dopo cinque anni di vacche magre, la pazienza si è consumata o va consumandosi, l’insofferenza ribolle. Viziati? Sì, senza dubbio. Ma il punto è un altro e, cioè, che chi, solo nell’ultimo decennio, ha visto Mandzukic e Tevez non può digerire la cedevolezza caratteriale di un Koopmeiners o un Kolo Muani. Perché il popolo della Juve non chiede di vedere necessariamente i campioni, ma gli uomini sì. È gente che si è goduta Platini e Zidane, ma ha amato Furino e Montero. La Juventus aveva già perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Era il 28 ottobre del 2015 e quella era la quarta sconfitta in dieci partite di campionato. Uno a zero per gli emiliani: prestazione brutta e confusa, posizione pessima in campionato. La Juve sembrava una squadra a fine del ciclo, giocava male, stanca e demotivata. A fine partita, davanti agli spogliatoi erano andati Gigi Buffon e Patrice Evra: fu una sferzata di poche parole e molta sostanza cui seguirono venticinque vittorie e un pareggio. È chiaro a tutti che quell’impresa sportiva è irraggiungibile per questa Juve e lo è per la desolante mancanza di leader, prima ancora che delle qualità tecniche della squadra del 2015-16.