Le spalle coperte

C’è una buona e una cattiva notizia. La buona è che la Juventus ha una proprietà il cui amore per il club non ha prezzo e ne garantirà ancora una volta un futuro solido. La cattiva è che se servono ancora 250 milioni per quello scopo, significa che ne sono stati sprecati tanti, anzi troppi, negli ultimi anni. Ma è un discorso logoro per quante volte è stato sviluppato negli ultimi mesi e l’inquietante litania degli errori commessi è tristemente nota, dalle scellerate scelte di mercato a quelle degli allenatori. La novità è invece l’annuncio dell’aumento di capitale da 250 milioni (sarebbe più giusto dire “fino a 250 milioni”, ma non ci sbagliamo se stiamo vicini al massimale). È un film già visto: la Juve ha bisogno di denaro fresco per rilanciarsi e John Elkann ha deciso di metterlo a disposizione del club. L’unica alternativa era cedere i pezzi pregiati della rosa, che oltretutto non abbondano. Ma questo avrebbe compromesso la competitività del club e reso le prospettive di rinascita sportiva molto più traballanti. Nella speranza che Giovanni Carnevali e la nuova dirigenza portino nuovi campioni in squadra, Elkann li mette nelle condizioni di non vendere quelli che ci sono.