La sveglia di Lucio

Nel clamoroso errore di Koopmeiners, che nel primo tempo sbaglia, davanti alla porta, una palla che andava solo calciata con forza, ci sono tutta l’insicurezza, la confusione tecnica e l’inconsistenza caratteriale che hanno inghiottito il centrocampista olandese, irreperibile anche ieri, all’ennesimo tentativo di rianimazione agonistica operata da Spalletti. Koop (pagato 60 milioni nell’estate in cui il Bayern ne spendeva 50 per Olise) riassume in sé molti dei problemi della Juventus, una squadra i cui limiti caratteriali e la cui mancanza di personalità incidono più profondamente della qualità, scarsina, di tanti elementi della rosa. L’assenza di spirito, idee, velocità e precisione del primo tempo è disarmante: è una Juve nebulosa, inerme e trascinata dalla corrente di una brutta partita. Certo, in campo mancano Bremer, Nico Gonzalez, Lucumi, Celik e Kolo, oltre agli infortunati Yildiz, Locatelli e Thuram: troppo per una Juve che non ha una rosa galattica e non pare ancora in grado di reggere un turnover intensivo. E se le riserve, non tecnicamente all’altezza, entrano in campo mosce e spaesate, l’impressione generale è davvero avvilente.