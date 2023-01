Juventus, Di Biase in gol trascina la Pistoiese VIDEO

Giornata di partite e non solo per quanto riguarda la Coppa Italia Women, che vede impegnata la Juventus contro il ChievoVerona, ma anche la Serie D è scesa in campo per la 23a giornata di campionato. Nel girone D l'osservata speciale è la Pisotiese o meglio il numero 14 orange, Gianmarco Di Biase . L'attaccante classe 2005 è da tempo finito nella lente dei bianconeri che sarebbero vicini a perfezionare il suo arrivo. La maglia bianconera è soltanto per il futuro, visto che il presente si chiama Pistoiese .

La maglia orange, l'idolo Cruijff e un futuro alla Juve: la storia di Di Biase

Di Biase e il pallonetto da fuori area: la Pistoiese ringrazia il 2005

Sotto 0-2 in casa serve un guizzo alla Pistoiese per ritornare in partita. Al minuto 58' la scossa arriva proprio dal ragazzino in maglia 14. Pallone ricevuto al limite e poi il pallonetto vedendo il portiere fuori dai pali. Un gol di pregevole fattura che ha dato il là alla rimonta degli arancioni. La Juve continua a osservare e si frega le mani per aver messo gli occhi e non solo su uno dei giovani più promettenti. Il video sicuramente farà il giro del web e ancora una volta i bianconeri provano a scovare dalle categorie minori qualche talento per il futuro.