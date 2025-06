Gyokeres, la strategia Juve da 20 a 100. Tra gli esterni c’è chi torna di moda…

Le alternative a Gyokeres

La Juve resta lì, in attesa che il gioco a incastri delle punte le spiani la strada per far recapitare al giocatore un’offerta concreta. Ci vorrà pazienza, anche perché il cammino dei bianconeri al Mondiale per Club potrebbe essere decisivo per definire le strategie di mercato: la Juve, da un minimo di 20 milioni, potrebbe arrivare a incassarne oltre 100. Il secondo nome sulla lista di Comolli per l’attacco - sfumate ormai le piste per David e Osimhen - resta quello di Mateo Retegui, il cui cartellino gravita intorno ai 45 milioni. La stessa cifra richiesta dal Psg per Gonçalo Ramos, il “dodicesimo uomo” della formazione di Luis Enrique che - al netto del triplete sollevato con i parigini - potrebbe gradire un ruolo chiave all’interno di un progetto europeo ambizioso. Più defilate, per ora, le piste che portano a Krstovic e Lucca. Sul fronte offensivo sono in risalita poi le quotazioni dell’esterno Yeremay Hernandez. La trattativa tra Como e Deportivo per lo spagnolo sembra essersi arenata: la Juve resta alla finestra...