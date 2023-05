"Juve, penalizzazione da ridurre. Intervento Uefa sarebbe ingiustificato"

"Le motivazioni del Collegio di Garanzia sul caso Juventus lasciano spazio a una differente valutazione da parte della Corte Federale in termini di sanzione complessiva che potrebbe risultare notevolmente contenuta rispetto alla decisione impugnata". Questa l'opinione dell'avvocato Cesare Di Cintio , esperto di diritto sportivo, a LaPresse in seguito al documento pubblicato nella serata di lunedì 8 maggio. Se lo augurano i tifosi della Vecchia Signora, con il fiato sospeso circa quella che sarà la decisione finale.

"Il Collegio - spiega Di Cintio - ha svolto un'analisi molto approfondita sul ruolo degli amministratori distinguendo la posizione di quelli con deleghe operative da quelli senza specifiche deleghe. Pertanto se da un lato il Collegio ha respinto i ricorsi degli amministratori con deleghe poiché ha ritenuto sufficientemente motivata la decisione (con conseguente individuazione della sanzione per il club), da un altro, ha accolto i ricorsi per carenza di motivazione degli amministratori 'non' operativi. Ciò significa - continua Di Cintio - che la posizioni di questi ultimi dovrà essere nuovamente vagliata dalla Corte Federale che, quindi, potrà giungere a una pronuncia di colpevolezza nei loro confronti solo se sarà in grado di motivarne adeguatamente la responsabilità".

Di Cintio e la possibile esclusione della Juventus dalle coppe europee

C'è poi il capitolo che riguarda le possibili sanzioni da parte della Uefa e l'eventuale esclusione della Juventus dalle coppe europee. Al momento la squadra di Massimiliano Allegri sarebbe qualificata in Champions League, approdo alla coppa dalle grandi orecchie che potrebbe arrivare anche attraverso la vittoria dell'Europa League, competizione nella quale i bianconeri sfideranno il Siviglia in semifinale (andata l'11 maggio all'Allianz Stadium e ritorno in Spagna il 18). "È al momento prematuro fare previsioni - commenta l'eperto -. È una questione interna, disciplinata dagli organi di giustizia interna e fino a quando sono in grado di risolverla in maniera autonoma è precluso e non sarebbe giustificato un intervento dell'Uefa".

Juventus e inchiesta Prisma: si decide sulla responsabilità civile