Plusvalenze Juve, l'avvocato Spallone: "Tar può annullare il procedimento"

Le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul processo plusvalenze per la Juventus continuano a far discutere. L’avvocato bolognese Giorgio Spallone , tifoso dell’Inter, ha contestato così quanto pubblicato nella serata di lunedì: “La Decisione n. 40/2023 del Collegio di Garanzia CONI - scrive sul proprio profilo Twitter - espone più di un vizio di natura procedurale e pregiudiziale meritevole di esame immediato del TAR con possibile richiesta di annullamento del procedimento. Ciò prima della nuova pronuncia della CFA”.

Nuova sentenza entro fine mese

Non è la prima volta che il legale si esprime sulla questione. In una delle recenti interviste rilasciate a Tuttosport, si era detto favorevole alle sentenze esecutive soltanto dopo l’ultimo grado, in modo tale da non falsare le competizioni. Le motivazioni del Collegio di Garanzia hanno ribadito la solidità dell’impianto accusatorio ed entro la fine del mese arriverà certamente una nuova penalizzazione. Ufficialmente la Juve non ha ancora preso nessuna posizione.