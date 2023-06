"Odio la Juve": Santoriello promosso dopo l'inchiesta Prisma lascia Torino

Promozione per Ciro Santoriello. Il pm lascia la Procura di Torino e si trasferisce a Cuneo per ricoprire il ruolo di procuratore aggiunto. Un avanzamento di carriera per Santoriello che, mentre faceva parte del gruppo di magistrati che indagava sulla Juventus in merito all'inchiesta Prisma, era finito nella bufera per alcune dichiarazioni del 2019 in cui si definiva tifoso del Napoli e, soprattutto, anti-juventino ("Odio la Juventus", la frase testuale). Questi video, registrati durante un convegno al quale partecipavano anche il vicepresidente del Collegio di Garanzia Coni Sandulli, poi autosospesosi durante il procedimento che ha coinvolto il club bianconero, e l'avvocato del Napoli Mattia Grassani, avevano fatto il giro della Rete e di tutti i Media.