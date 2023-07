Juve e inchiesta Prisma: "La Procura cambia, ma il danno ormai è fatto”

"Va premesso che questa procedura è stata introdotta dalla Riforma Cartabia, in vigore soltanto dalla fine dello scorso anno, quindi siamo di fronte a uno dei primi casi di 'conflitto di competenza', se così vogliamo chiamarlo. Anche se il più rilevante, di certo. L’iter, in ogni caso, prevede che il Procuratore Generale si esprima e che poi, però, sia la Corte di Cassazione in udienza a prendere la decisione definitiva. Detto ciò, il parere espresso ha un peso considerevole. Soprattutto in questa specifica circostanza".

Come mai?

"Perché si tratta di un documento firmato non soltanto dal Procuratore Generale, ma anche dall’Avvocato Generale della Cassazione e da un Sostituto Generale, dunque dalle figurde apicali della Procura Generale della Cassazione, organo che rappresenta la pubblica accusa. Il parere, inoltre, è molto articolato: stiamo parlando di 17 pagine fitte, nelle quali viene ribadito quanto in realtà era già noto. E cioè che i precedenti in materia sono assolutamente costanti e granitici nello stabilire che, per il reato di false comunicazioni al mercato, la competenza sia del luogo dove è stata diffusa la notizia. Ovvero, in questo caso, di Milano, dove ha sede la Borsa. La Procura di Torino ha cercato di sostenere, in forza di una teoria decisamente originale, che in città sia stata materialmente inserita la comunicazione, ma così non è. Anche precedenti sentenze delle Sezioni Unite sostengono con chiarezza il contrario".

Milano deve essere e Milano sarà, dunque?

"La Corte di Cassazione, certo, in udienza può anche decidere di cambiare indirizzo. Ma si tratta di uno scenario accaduto molto raramente in passato e per cui, soprattutto, non sussistono motivi in questo specifico caso".