Lazio, Sarri è un buon Chianti. Il meglio lo dà sempre nel tempo

Se in serata batterà la Salernitana, in quello che un tempo sarebbe stato il derby di Lotito, il tecnico di Figline potrebbe confermare il podio di campionato e migliorare il bilancio sulla scorsa stagione. Al momento sono 6 punti in più, ma soprattutto è un terzo in meno di reti subite. Erano 19 nel 2021, quando l’avvio alla Lazio fu stentato, sono 5 ora, migliore difesa del campionato anche davanti allo straripante Napoli di Luciano Spalletti, toscano come lui. Il paradosso di Sarri è proprio quello di costituire una volta una sorpresa, aggiunto quasi per sbaglio al banchetto. È già offensivo che uno come lui abbia assaggiato la Serie A appena dieci anni fa, con un percorso sin lì fatto di Dilettanti, C e di tanta, troppa B. Pure il Napoli pareva troppo, invece lo ha portato a un passo dallo scudetto. Perché il Comandante il meglio lo dà con il tempo, come un buon Chianti della sua terra. «In Italia si pensa che un allenatore sia giudicabile in poche settimane, in Premier aspettano anni», ha chiarito, lasciando in pace per un giorno arbitri e campi da zollare. In effetti Napoli conferma la sua abilità nel tempo: prese una squadra che aveva chiuso con Benitez a 63 punti. Lui ne ha fatti 82 al primo anno, 86 al secondo, 91 nell’ultimo, quando nell’albergo di Firenze sentì di avere perso il tricolore.