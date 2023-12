Lazio, Rovella cuore Juve: "Vogliamo fare uno scherzo all'Inter"

Nicolò Rovella ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato tra Lazio e Inter valevole per la 16esima giornata di Serie A. Il centrocampista biancoceleste ha dichiarato: “Per noi è una partita molto importante, servirà attenzione e voglia di fare. La gara contro l’Inter può servire per riprenderci emotivamente. Nazionale? È il sogno di ogni giocatore. L'Italia la guardo sempre, lo spero, ma so che devo fare ancora meglio”. Poi sull'Inter ha aggiunto: “Contro l’Inter è stata la mia prima partita in A. La mia famiglia tifa Inter e ho iniziato a giocare all’Accademia, squadra associata all’Inter. Spero che la mia famiglia domani faccia il tifo per me. La corsa Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più della Juventus, ma non lo so, sono due squadre fortissime. Spero che domani facciamo uno scherzetto ai nerazzurri”.