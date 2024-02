Lotito: “Sarri maestro di calcio, Lazio ha futuro roseo”. Sui rinnovi...

Nella guerra Serie A-Figc Lotito guida la rivolta delle medio-piccole e intanto ha le idee chiare sul futuro della Lazio . Il presidente dei biancocelesti, intervenuto ai microfoni di Radio Radio alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco , è partito proprio dall'attesa per la sfida europea: “Avere tanti tifosi allo stadio è un trend che abbiamo dall’inizio della stagione in termini di abbonamenti e presenze. La partita con il Bayern Monaco ha maggior richiamo, è vero, ma devo fare comunque i complimenti ai tifosi. Stanno dimostrando fiducia e vanno ripagati”.

Lotito su Sarri

Lotito ha parlato anche di Sarri: “Sta dando dimostrazione di essere un maestro di calcio. I giocatori che sono arrivati stanno crescendo. Sarri è un intossicato del calcio, è meticoloso. Molti giocatori sono arrivati anche per la sua presenza, per essere allenati da lui. Nessuno è infallibile, ma penso che dal punto di vista pratico, se qualcuno dovesse fare un bilancio, siamo in semifinale di Coppa Italia, a pochi punti dalla zona Champions e agli ottavi di Champions”.