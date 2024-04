Tudor parla di Bremer a Castellanos: il labiale è chiaro, "c'è cosa più bella?"

L'esordio di Igor Tudor sulla panchina della Lazio è andato nel migliore dei modi. Prima del ko in Coppa Italia in casa della Juventus , il tecnico dei biancocelesti ha guidato la sua squadra alla vittoria sempre contro i bianconeri in Serie A all'Olimpico grazie ad un gol di Marusic arrivato all'ultimo secondo al termine di una partita ben giocata dai suoi.

Lazio-Juve, Tudor su Bremer a Castellanos

L'allenatore croato, che ha elogiato le qualità della squadra di Allegri nell'ultima conferenza stampa dopo la sfida di Coppa, è stato ripreso dalle telecamere mentre caricava Castellanos prima della sfida in campionato. Tramite le riprese, diventate poi virali sui social, è facile intuire il labiale di Tudor che, riferendosi con ogni probabilità a Bremer, ha detto al suo giocatore: "Guarda, di là c'è un difensore che per me è il più forte al mondo. C'è una cosa più bella di giocare contro il più forte al mondo? No, non c'è".