Baroni spaventa la Lazio: portato in ospedale per un malore

Attimi di paura per Marco Baroni . Il tecnico della Lazio , dopo la vittoria contro il Monza firmata Zaccagni che ha permesso ai biancocelesti di agganciare Fiorentina, Atalanta e Inter al secondo posto, a -1 dal Napoli capolista, si è concesso un lunedì di relax e insieme alla propria famiglia è andato a Gubbio , in Umbria, per assistere alla F esta della Cuccagna , la caratteristica gara di arrampicata sul palo cosparso di grasso. Mentre si trovava in un noto locale del centro, Osteria Cernicchi a Piazza San Martino , l'allenatore ha però avvertito delle forti fitte allo stomaco costringendo i presenti a chiamare i soccorsi.

Baroni, la corsa in ospedale e il rientro a Roma

Portato in ambulanza al vicino ospedale di Branca, Baroni si è sottoposto a tutti i controlli necessari che hanno evidenziato una congestione addominale causata o da un virus influenzale o dallo sbalzo di temperatura. Dimesso già in serata, il tecnico della Lazio ha fatto rientro a Roma dove, mercoledì, dovrebbe regolarmente dirigere l'allenamento della squadra. A Formello si lavora a ranghi ridotti a causa dei tanti convocati in nazionale. Baroni, passato lo spavento, ha già messo nel mirino l'impegno di domenica 24 novembre, quando i capitolini saranno di scena al Dall'Ara contro il Bologna alle 20.45 con l'obiettivo di centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato e magari, sfruttando qualche passo falso delle concorrenti, balzare in vetta alla classifica.