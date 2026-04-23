Motta, l'eroe della Coppa Italia parla del suo idolo: "Voglio diventare come lui"

"Non devo mai smettere di imparare, di migliorare, di crescere, questo è l'obiettivo. Per il futuro devo cercare di arrivare più in alto possibile senza rimpianti, godendomi la vita senza togliermi nulla". A dirlo è Edoardo Motta, eroe della semifinale di Coppa Italia che ha visto la Lazio superare l'Atalanta ai calci di rigore, dove il portiere classe 2005 è stato decisivo in 4 occasioni su 5. Oltre a prendersi la scena di Bergamo, gli uomini di Maurizio Sarri hanno tenuto aperto lo scenario di un finale di stagione che riscatterebbe ostacoli, difficoltà e spaccature che hanno condizionato l'annata già dall'estate scorsa. Una serata che oltre ad aprire il cassetto dei rimpianti in casa Juve, dove il portiere classe 2005 è cresciuto militando nelle giovanili dal 2016 fino alla cessione del 2021, ha incoronato un finale di stagione quasi impossibile da immaginale, con la cessione di Christos Mandas e l'infortunio di Ivan Provedel a fare le veci del destino nella carriera dell'estremo difensore biancoceleste.