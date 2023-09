D'Aversa, conferenza Lecce-Salernitana: l'impatto di Krstovic e il ruolo di Strefezza

Il Lecce, dopo la salvezza raggiunta alla penultima giornata del campionato scorso, si è presentato al meglio in questa nuova stagione. La vittoria in rimonta contro la Lazio e il pari contro la Fiorentina al Franchi sono stati due risultati prestigiosi per la formazione pugliese.

Il lavoro che è stato fatto da Corvino in sede di mercato è stato chiaro e preciso con un occhio ai conti, oltre agli ingaggi, ai giovani e a cercare di creare una rosa competitiva per l'obiettivo salvezza. A tal proposito ha parlato alla vigilia della sfida contro la Salernitana l'allenatore Roberto D'Aversa.

Lecce-Salernitana, conferenza D'Aversa

Roberto D'Aversa ha analizzato la composizione della sua rosa: "Corvino e Trinchera hanno lavorato in maniera ottima - (come sottolineato anche da Sousa) - con l'obiettivo di patrimonializzare coi giovani ed è stato fatto. Con i giovani è normale commettere qualche errore, ma anche contro la Fiorentina abbiamo fatto male soltanto nel primo tempo. In Serie A il livello è alto. La nostra società è stata brava a costruire una squadra competitiva. Non dobbiamo perdere il duello individuale".

Sulla Salernitana: "Durante la settimana si preparano più partite per essere pronti alle sorprese dell'avversario. Tutte le partite sono insidiose in Serie A. Hanno una rosa ampia, prediligono giocare con due trequartisti in costruzione. La quota salvezza sarà più alta. È giusto ed è bello lavorare con l'entusiasmo di un risultato positivo, ma non dobbiamo dimenticare il percorso". In chiusura sui singoli...