D'Aversa, Roma-Lecce: "Loro non sono solo Lukaku e Dybala"

Quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei uscite: non è sicuramente un momento facile per il Lecce di Roberto D'Aversa. La formazione pugliese è reduce da un doppio ko casalingo: il primo contro il Torino e il secondo con il Parma che ha decretato l'uscita dalla Coppa Italia . Dopo un inizio sprint e a sorpresa i giallorossi stanno riscontrando qualche difficoltà nel trovare risultati positivi e nel weekend affronteranno la Roma all'Olimpico. Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza il tecnico dei pugliesi.

Roma-Lecce, conferenza D'Aversa

Roberto D'Aversa ha parlato alla vigilia della sfida con la Roma: "Dobbiamo avere volontà, entusiasmo e personalità di fare la prestazione. Loro sono una squadra forte e conteranno su uno stadio sold-out. Il primo obiettivo deve essere far arrivare il meno possibile i palloni a loro. Lukaku è bravo a coprire palla, Dybala a venire dentro. Dobbiamo lavorare su entrambe le cose. Loro assenze? Non possiamo pensare a questo, andiamo in campo rispetto perché hanno tanti giocatori forti". Sulla mentalità: "Dovremo partire forte perché loro saranno spinti dai tifosi e dallo stadio. Contro Fiorentina e Parma siamo partita in sordina e abbiamo avuto difficoltà".

Sulle condizioni del gruppo: "Oudin non possiamo giudicarlo per una partita. Rende meglio sulla trequarti e dobbiamo portarlo a giocare vicino alla porta. Su Blin e Kaba? Due percorsi diversi, entrambi rientrano da piccoli problemi. Si sono sempre allenati e devono continuare a lavorare. Piccoli? La gara di mercoledì mi è servita per capire la condizione di diversi ragazzi. Lui, come Berisha e Venuti possono fare 90' nonostante abbiano giocato poco". In chiusura su Ramadani: "Blin per caratteristiche può essere il suo sostituto, ma giocando a due possono giocare lì anche Gonzalez e Kaba. Berisha è più mezz'ala ma può arrivare a giocare anche a due".