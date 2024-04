Diretta Lecce-Roma ore 18.00: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Al Via del Mare, il Lecce affronta la Roma nella gara valida per la 30ª giornata di Serie A. Un match che mette in palio punti chiave sia per lo sprint salvezza dei salentini, attualmente al 13º posto a tre lunghezze dal Frosinone, che per la corsa all'Europa dei giallorossi. Gli uomini di De Rossi sono chiamati a difendere la 5ª posizione dalla rincorsa dell'Atalanta, reduce dal successo al Maradona e con una partita da recuperare, ma anche a tenere il passo del Bologna di Thiago Motta .

Dopo la vittoria rimediata sul campo della Salernitana, Gotti riparte da Falcone tra i pali con avanti Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. Quest'ultimo dovrebbe infatti vincere il ballottaggio con Dorgu. Sulla mediana, possibile schieramento formato da Ramadani, Blin e Rafia alle spalle di Kristovic, Almqvist e Sansone. De Rossi sa invece di non poter disporre dal 1º minuto di Paulo Dybala.

L'ex bianconero non è infatti al meglio delle condizioni, così come Azmoun che si è fermato durante gli impegni con la nazionale. Assente anche lo squalificato Pellegrini. La Roma dovrebbe pertanto partire con il tridente d'attacco Lukaku-Baldanzi-El Shaarawy, preceduti a centrocampo da Paredes, Aouar e Cristante. In difesa, tra i titolari potrebbe esserci Llorente a completare il reparto con Mancini, Karsdorp e Angelino.

Dove vedere Lecce-Roma: streaming e diretta tv

Il match tra Lecce e Roma è in programma alle ore 18.00 allo Stadio Via del Mare. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla piattaforma DAZN.

Lecce-Roma, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Gallo, Gendrey; Ramadani, Blin, Rafia; Almqvist, Sansone, Krstovic. Allenatore: Gotti.

A disposizione: Brancolini, Borbei, Samooja, Venuti, Touba, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Oudin, Pierotti, Piccoli

Indisponibili: Banda, Dermaku, Kaba

Squalificati: nessuno

Diffidati: Almqvist, Rafia

ROMA (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Karsdorp, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Ndicka, Huijsen, Smalling, Renato Sanches, Bove, Dybala, Zalewski

Indisponibili: Azmoun, Kristensen, Spinazzola

Squalificati: Pellegrini

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Llorente, Ndicka

ARBITRO: Marcenaro di Genova. ASSISTENTI: Mondin-Moro. QUARTO UFFICIALE: Marinelli. VAR: Paterna. ASS. VAR: Di Paolo.

