Pioli, conferenza Milan-Verona: "Leao è stato 178 volte nel mio studio"

MILANO - "Perché battere il Verona? Perché siamo il Milan e giochiamo in casa davanti a 70 mila tifosi, abbiamo il dovere di dare il massimo e perché saremmo la squadra che dopo il Napoli ha fatto più punti in casa. Eravamo partiti per rivincere qualcosa, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una grande Champions, un campionato sufficiente: potevamo puntare al secondo posto, abbiamo lasciato per strada qualcosa, il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario quindi rivincerlo no. Dovremo essere bravi ad imparare da questa stagione complicata, impareremo e cresceremo. Non saremo noi a decidere se il Verona retrocede, ha fatto tutto un campionato... Non è che possono aspettare l'ultima giornata, hanno avuto 37 partite per decidere il loro destino, domani vedremo se saremo più bravi di loro o meno". Alla vigilia della sfida contro l'Hellas, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: "Credo che Paolo Maldini sia stato generoso dicendo che con la qualificazione in Champions avremmo meritato un 8, io a scuola, che non ero un genio, ero molto contento quando arrivavo a casa con un 7, perché secondo me si deve fare la media tra l'8 della Champions ed il 6 del campionato. Sicuramente una cosa positiva. Se vuoi essere competitivo per vincere devi essere più continuo e devi vincere le partite che sul campo puoi vincere: chiaro che qualche occasione noi l'abbiamo mancata. La stagione? Ottima Champions, in campionato potevamo fare qualcosa di più. Le palle inattive? Potevamo fare meglio. Abbiamo fatto pochi gol, dobbiamo trovare assolutamente qualcosa di più efficace. Su una cosa non ho mai avuto dubbi, che i miei giocatori credessero in quello che facevamo e che tutti hanno dato ogni singola goccia di sudore. Solo i gruppi veramente coesi e forti potevano superare un momento così delicato e critico: l'abbiamo superato grazie alla compattezza, al sostegno del club e al supporto dei tifosi".