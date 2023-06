Sconquasso Milan, Leao perplesso sui social per Maldini. E i tifosi Juve…

MILANO - La clamorosa notizia della rottura tra Paolo Maldini e il Milan non poteva che causare un vero e proprio "terremoto". Il divorzio sembra ormai imminente e già emergono le prime reazioni. Rafael Leao , che da qualche giorno (2 giugno) ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri fino al 2028, ha postato sui social una faccina perplessa e il riferimento a quanto sta accadendo in casa Milan sembra piuttosto ovvio. Tra lui e Maldini c'è sempre stato un rapporto speciale, di affetto, stima e rispetto. La notizia di un clamoroso addio, dunque, non poteva che lasciare degli strascichi.

Milan, senza Maldini e Massara più potere a Furlani e Moncada

I tifosi della Juventus acclamano Leao, quelli del Milan temono l'addio

Sotto al post, tantissimi i commenti. I sostenitori della Juventus, ad esempio, ricordando il tifo giovanile del portoghese, invitano il classe '99 a trasferirsi alla Vecchia Signora con un messaggio chiaro e unanime: "Come to Juventus". C'è poi una vera e propria gara a chi lo vorrebbe tra le fila della propria squadra del cuore: le due formazioni di Manchester, Bayern, Psg, Chelsea, Liverpool. E ancora Arabia Saudita, Flamengo, Giappone ecc. Poi ci sono i supporters del Diavolo che qualche giorno dopo la grande felicità per il prolungamento temono ora un incredibile dietrofront. L'appello è quello di restare al Milan e non andare via nonostante quanto stia accadendo in società. Un divorzio sembra improbabile e avrebbe del clamoroso, ma di certo quanto accaduto nelle ultime ore ha scatenato le reazioni dei tifosi e dello stesso Rafa Leao.

Clamoroso Milan: Maldini può saltare, Cardinale furioso per De Ketelaere!