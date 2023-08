Milan-Barcellona, Pioli: "Bilancio positivo, i nuovi si sono integrati bene"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole persa contro il Barcellona , decisa dalla rete di Ansu Fati . Il Milan chiude così la sua tournèe statunitense : il suo bottino è di tre sconfitte su tre rimediate contro Real Madrid , Juventus e Barcellona .

Sull'amichevole persa contro il Barça , Pioli ha aggiunto: "Dai tre davanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare. Siamo stati sempre pericolosi ma non sempre abbiamo sfruttato le occasioni. Abbiamo fatto fatica a togliere palla al Barcellona e nella fase difensiva abbiamo concesso qualcosa. Dobbiamo perdere qualche pallone di meno, la palla va gestita meglio".

Così Pioli su Leao

Sulla prestazione di Rafael Leao, il tecnico rossonero ha dichiarato: "Chiaro che è un obiettivo mandare Rafa il più possibile in possesso, ma non vogliamo avere solo lui come opzione e lui ci deve dare la possibilità di servirlo, muovendosi con più continuità".