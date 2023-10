Milan, Adli si gioca il futuro contro il Genoa: la situazione

MILANO - Yacine Adli alla prova del nove. Dopo l’esordio di Cagliari, la prestazione non troppo appariscente (ma utile) contro la Lazio e il buon ingresso in campo mercoledì sera in Champions contro il Borussia Dortmund, quella di questa sera sarà una partita importante per il centrocampista, dove dovrà dare ulteriore dimostrazione della sua affidabilità nel ruolo di regista. Già, perché dopo la sosta per le nazionali, il reparto di centrocampo dovrebbe tornare a popolarsi visto che sia Rade Krunic sia Ruben Loftus-Cheek dovrebbero uscire dall’infermeria per tornare pienamente a disposizione di Pioli, che con il bosniaco andrà a ritrovare il giocatore con il quale aveva deciso di impostare il nuovo centrocampo.

Adli e la titolarità conquistata

Adli ha dato dei segnali importanti in campo, confermando di aver avuto un’evoluzione importante rispetto alla scorsa annata, quando il tecnico non lo prese praticamente mai in considerazione. La determinazione di Yacine gli ha fatto fare una scelta che, fino a due settimane fa, sembrava obbligata per le assenze mentre oggi Pioli e il suo staff guardano all’ex Bordeaux come a un elemento che non vuole abbandonare il treno della titolarità una volta che tutti gli elementi della mediana (Bennacer escluso) saranno nuovamente a disposizione.

Genoa-Milan, la probabile formazione dei rossoneri

Il Milan ha svolto ieri la rifinitura a Milanello e nella mattinata odierna arriverà a Genova in aereo. Un volo di circa 40 minuti che sarà decisamente più corto rispetto alla trasferta in treno abituale. Ci saranno dei cambi nella formazione titolare rispetto a Dortmund: Florenzi prenderà il posto di Calabria, Kjaer insidia Thiaw in mezzo alla difesa mentre Tomori e Theo Hernandez completeranno il pacchetto difensivo davanti a Maignan, Adli tornerà in cabina di regia, con Musah e Reijnders ai suoi lati, così come Okafor sarà al centro dell’attacco al posto di un appannato Olivier Giroud, mentre a sinistra agirà Rafael Leao con uno tra Pulisic e Chukwueze sulla fascia opposta.