Milan-Juve, Pulisic fa felice Pioli. Come stanno gli altri?

I classici sono quei libri di cui si sente dire di solito: "Sto rileggendo" e mai "Sto leggendo". Da Calvino a Milan-Juve, il pensiero non cambia, è il match con più storia del calcio italiano e nessun tifoso si stancherà di rivederlo. E in un momento così delicato per il caso scommesse, il pallone che rotola è una necessaria distrazione. Il copione è di quelli ricchi di suspense: i rossoneri sono in testa alla Serie A, ma la classifica è corta. A sporcare la serata potrebbe essere l'assenza di qualche giocatore per infortunio: Chiesa è da monitorare, così come Vlahovic e anche Danilo, rientrato dalla spedizione del Brasile. Anche Pioli prega e spera di riavere tutti i suoi campioni a disposizione. Intanto dalla Nazionali sono arrivati buoni segnali.